V Lučenci sa zhoršuje situácia, pribudli stovky infikovaných

V utorok 5. 1. zasadal krízový štáb mesta. Zaoberal sa aj avizovaným otváraním jaslí, materských a základných škôl.

5. jan 2021 o 16:20 Marcela Ballová

LUČENEC. Epideomiologická situácia v okrese Lučenec aj samotnom meste sa zhoršuje. Podľa informácií, ktoré zverejnila primátorka Alexandra Pivková na sociálnej sieti po dnešnom (5. 1.) zasadnutí krízového štábu, sa situácia značne zhoršila po 20. decembri a to aj napriek tomu, že počas sviatkov sa testovalo menej.

"Iba v rámci mesta evidujeme od 1. decembra 644 pozitívnych prípadov. V rámci okresu Lučenec ich od spomínaného dátumu do dnes pribudlo až 1268," konkretizovala primátorka s tým, že pozitívne prípady sa zisťovali na základe PCR a antigénových testov.

"Počas Vianoc a Silvestra totiž pribudlo až 808 potvrdených prípadov koronavírusu. Za posledných 5 dní dokonca evidujeme až 134 prípadov v rámci okresu Lučenec," pokračovala Pivková. Všetkých zodpovedných ľudí vyzýva na dodržiavanie opatrení, vydaných vládou SR a tiež základného pravidla ROR (rúško - odstup - ruky).

Krízový štáb sa zaoberal aj pripravovaným otváraním jaslí, materských aj základných škôl.

"Včera (4. 1.) som na základe odporúčaní ministerstva školstva informovala o otváraní školských zariadení pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v prvej línii, respektíve ktorým povaha zamestnania neumožňuje prácu z domu. Krízový štáb mesta tieto kroky prekonzultoval s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Lučenci. Ten odporúča testovanie zákonných zástupcov detí, ktoré majú záujem nastúpiť do detských jaslí, materských škôl či na prvý stupeň základných škôl," ozrejmila primátorka.

Pripomenula, že v týchto dňoch samospráva opätovne zisťuje záujem rodičov o nástup detí do školských zariadení za spomínaných podmienok.

"Podľa zverejnených odporúčaní ministerstva školstva by sa mal od 18. januára obnoviť vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. RÚVZ so sídlom v Lučenci rovnako odporúča pretestovanie zákonných zástupcov pred nástupom detí do školy. Pravdepodobne pristúpime k otváraniu škôl pre žiakov druhého stupňa 25. januára. Predchádzať tomu bude víkendové testovanie žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov," zakončila Pivková.