Návrat žiakov do škôl rozdelili vo Fiľakove na etapy

Najskôr sa otvoria škôlky pre deti deti rodičov, ktorý nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.

6. jan 2021 o 13:12 (rv)

FIĽAKOVO. Aj vo Fiľakove bola počas obdobia vianočných prázdnin prerušená prevádzka materských a základných škôl, vrátane základnej umeleckej školy obdobie vianočných prázdnin. Vzhľadom na aktuálne zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu ministerstvo školstva zverejnilo plán návratu žiakov do škôl, ktorým sa posúva otváranie škôl.

„V zmysle uvedeného plánu ministerstva a hlavne v záujme zabezpečenia čo najbezpečnejších podmienok návratu detí do škôl, sa samospráva mesta Fiľakovo po konzultácii s príslušným orgánom rozhodla otvárať jednotlivé typy škôl nasledovne," uviedla samospráva prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti. Dodala, že najskôr obnovia prevádzku od 11. januára dve materské školy.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Ale len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ktorých činnosť je pre fungovanie štátu či chod mesta nevyhnutná, a pre deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania," pripomenulo vedenie mesta. Ostatných rodičov následne požiadalo, aby v záujme zachovania zdravia svojich detí počkali do 18. januára, kedy sa plánujú otvoriť materské školy pre všetky deti.

Štyri základné školy by mali otvoriť svoje brány 18. januára. Ako prví by sa mali do lavíc vrátiť žiaci prvého stupňa

„Dňa 18. januára sa začne školské vyučovanie v skupinách 1+5 aj pre tých žiakov druhého stupňa, ktorí nemajú doma vytvorené podmienky pre vzdelávanie na diaľku. O fungovaní školských klubov detí a školských jedální budú informovať riaditelia základných škôl." spresnila samospráva.

Návrat všetkých žiakov druhého stupňa základnej školy je stanovený na pondelok 25.1januára. V ten deň by mala obnoviť prevádzku aj miestna Základná umelecká škola.

„Zamestnanci všetkých škôl, resp. žiaci jednotlivých škôl a ich rodičia, sú povinní podľa plánu návratu žiakov vydaného ministerstvom, sa pred nástupom do škôl dať pretestovať alebo predložiť lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19," upozornilo vedenie mesta. Za dodržiavanie uvedených pravidiel budú zodpovedať riaditelia jednotlivých škôl, ktorí zároveň oznámia dotknutým osobám konkrétny termín testovania.