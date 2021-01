V Poltári žije viac žien ako mužov, vlani sa tiež narodilo viac dievčat

Podľa štatistiky ohlasovne pobytu žije v meste o 203 viac žien ako mužov.

7. jan 2021 o 9:40 SITA

POLTÁR. Poltár vstúpil do nového roka s 5 338 obyvateľmi. Podľa štatistiky ohlasovne pobytu žije v meste o 203 viac žien ako mužov. K prevahe nežnejšieho pohlavia v minulom roku prispelo aj narodenie väčšieho počtu dievčat. Ako ďalej informuje radnica na webovej stránke, počet sobášov v meste klesol z 27 na 22. Podľa údajov z poltárskej matriky v minulom roku zomrelo 80 obyvateľov mesta.



„V roku 2020 sme privítali 29 malých Poltárčanov, pričom sa narodilo viac dievčat ako chlapcov. Rodičia sa v minulom roku rozhodli dať svojim bábätkám najmä tradičné slovenské mená,“ uviedla primátorka mesta Martina Brisudová.



V priebehu roka 2020 sa prihlásilo na trvalý pobyt v okresnom meste 66 obyvateľov. Domov sa vrátili aj jeden občan z Rakúska a dvaja z Českej republiky. Pribudli aj deti narodené v zahraničí, ktorých sa prihlásilo sedem, pričom pochádzajú z Českej republiky, Rakúska, Srbska, Írska, Nórska i Talianska. Z Poltára sa odhlásilo o 13 občanov menej ako v roku 2019, z toho dvaja odišli do Českej republiky a jeden do Rakúska.



Jednoročné prvenstvo pôrodnice v Rimavskej Sobote z roku 2019 znova prevzala nemocnica v Lučenci s počtom 16 narodených Poltárčanov. V nemocnici v Rimavskej Sobote sa narodilo o päť novorodeniatok menej. Ďalší obyvatelia mesta prišli na svet aj v Banskej Bystrici a v Martine. V roku 2020 sa narodilo o sedem chlapcov menej ako rok predtým.



V rebríčku obľúbených krstných mien sa mená dievčatiek neopakujú a iba dve malé Poltárčanky dostali rovnaké meno Mia. Najpopulárnejšie chlapčenské mená ako Jakub či Adam vystriedal Samuel. V kurze je už druhý rok aj tradičné meno Ján. Rodičia sa čoraz častejšie popri exotických menách ako Charlotte alebo Alisa vracajú k slovenským menám Tereza, Barbora a Jana.



Svoje áno si v meste Poltár povedalo 14 párov na matričnom úrade a osem pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi. Najobľúbenejším svadobným mesiacom minulého roka bol august. „Niektoré plánované sobáše boli z dôvodu sprísnených opatrení a hlavne obmedzeného počtu svadobčanov preložené na rok 2021,“ dodáva mesto.