V lučeneckej kompostárni predĺžili kvôli likvidácii stromčekov prevádzkový čas

Až do konca mesiaca môžu priniesť vianočné stromčeky v pondelky až do večera.

7. jan 2021 o 16:50 (rv)

LUČENEC. Spolu so skončením vianočných sviatkov končia aj živé vianočné stromčeky často vyhodené pri smetných košoch. Za dodržania stanovených podmienok ich odtiaľ vezmú pracovníci firmy Mepos s.r.o., ale existuje aj možnosť odviesť ich priamo do kompostárne (mestská časť Slatinka) alebo zberného dvora.

„Obyvatelia mesta môžu použité vianočné stromčeky odviezť priamo do regionálnej kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov. Alebo ich môžu odovzdať v zbernom dvore na Fiľakovskej ceste, prípadne vianočné stromčeky určené na vyhodenie môžete ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov Mepos, s.r.o.," uviedla lučenecká samospráva na sociálnej sieti a pripomenula, že stromčeky je potrebné zbaviť všetkých ozdôb i háčikov. Po podrvení budú totiž využité na výrobu kompostu.

V kompostárni je možné vianočné stromčeky odovzdať počas pracovného týždňa. od 11. januára do 31. januára počas pondelkov od 7:30 do 17:30hod. . V utorok až piatok od 7:30 do 15:30 hod..

Zberný dvor sa nachádza v areáli firmy Mepos, spol s r.o. na Fiľakovskej ceste. Tu bude možné vianočné stromčeky odovzdať počas prevádzkovej doby. V Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7:30 do 15:30hod. Každú stredu od 7:30 do 17:30 hod,. V n epárny týždne je možné stromčeky priniesť aj v soboty od 8:00 do 13:00 hod. .

„Zber a odvoz stromčekov od bytových domov je zabezpečený v 2. kalendárnom týždni od 11. januára 2021, ďalej v 3. kalendárnom týždni, resp. podľa potreby na základe vykonaných kontrol," pripomenula samospráva.

Od rodinných domov budú stromčeky odvážať až v 3. kalendárnom týždni v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu, resp. podľa potreby na základe vykonaných kontrol.