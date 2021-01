Odporúčané opatrenia by mali hlavne obmedziť mobilitu seniorov, či znížiť počet ľudí v predajniach

Krajská bezpečnostná rada odporúča ďalšie opatrenia v boji s COVID-19. Je na hygienikoch či ich aj zavedú.

8. jan 2021 o 7:07 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Mimoriadna Bezpečnostná rada (BR) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá zasadala vo štvrtok v Banskej Bystrici, odporúča obmedziť nákupy seniorom pozitívnym na ochorenie COVID-19, ako aj znížiť počty ľudí v predajniach. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.

BR BBSK v reakcii na aktuálny vývoj pandémie prijala viacero odporúčaní smerom k regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), štátu i miestnym samosprávam.

"Cieľom odporúčaní je ďalšie zníženie mobility obyvateľstva vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Odporúčania sa týkajú počtu osôb v maloobchodných predajniach, nákupov seniorov i ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19," konštatoval šéf kraja Ján Lunter.

BR BBSK odporúča RÚVZ v kraji určiť prevádzkový režim v predajniach tak, aby v danom čase nebolo v priestoroch predajne viac ako jedna osoba na 25 metrov štvorcových predajnej plochy vrátane zabezpečenia bezpečných odstupov zákazníkov sústredených, prípadne čakajúcich v radoch v interiéri, ako i v exteriéri predajne.

Rada apeluje tiež na prijatie opatrenia, ktoré zamedzí ľuďom pozitívnym na ochorenie COVID-19 pohybovať sa a nakupovať v predajniach, ľudom vo veku nad 65 rokov na zamedzenie pohybu a nakupovania v predajniach mimo vyhradených časov určených opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR. O zabezpečenie nákupov pre ľudí pozitívnych na nový koronavírus by sa v prípade, že RÚVZ k obmedzeniu ich pohybu a nakupovania pristúpia, mali podľa odporúčania BR kraja postarať jednotlivé samosprávy.

"Viaceré samosprávy s tým už majú skúsenosť z prvej vlny pandémie, keď zabezpečovali najmä nákupy pre seniorov. Dostupné sú viaceré donáškové služby potravín, takže pre samosprávy ani ľudí by to nemalo predstavovať vážnejší problém. Naopak, také opatrenie by mohlo mať nezanedbateľný význam pre zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, keďže v súčasnej dobe je umožnené aj pozitívne testovaným navštevovať predajne," reagoval prednosta Okresného úradu Banská Bystrica a predseda BR BBSK Martin Dolinaj.

"Obrátili sme sa na ministerstvo zdravotníctva s odporúčaním zriadiť v BBSK tzv. červené "COVID domy ošetrovateľskej starostlivosti", respektíve transformovať vybrané zariadenia pre dlhodobo chorých, napríklad kúpeľné zariadenia na liečebne a pobytové zariadenia pre pacientov, ktorým diagnostikovali toto ochorenie," dodal Dolinaj.