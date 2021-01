Stredisko Kokava-Línia obľubujú i Maďari, túto sezónu nebude v prevádzke

Približne 30 percent z celkového počtu návštevníkov lyžiarskeho strediska Kokava-Línia v okrese Poltár tvorí maďarská klientela.

8. jan 2021 o 11:38 TASR

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Približne 30 percent z celkového počtu návštevníkov lyžiarskeho strediska Kokava-Línia v okrese Poltár tvorí maďarská klientela, ktorá toto zariadenie vyhľadáva aj pre jeho rodinnú atmosféru. TASR to povedal konateľ František Auxt, podľa ktorého však napriek záujmu lyžiarov túto sezónu stredisko pre pandemické opatrenia neotvoria.

"Sezónu už nespustíme, úplne som sa toho vzdal. Situácia sa všade zhoršuje a je málo pravdepodobné, že sa na Slovensku ešte bude lyžovať. Na Kokave som 30 rokov, ale tento rok sezóna prvýkrát nebude. Chodia sa sem však sánkovať deti s rodičmi, čo nevieme obmedziť, keďže kopec je voľne prístupný," konštatoval Auxt.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šťastím strediska je podľa neho skutočnosť, že nie je zadlžené, takže chýbajúca sezóna preň nebude likvidačná. "Všetku technológiu máme nakúpenú a sme slušne vybavení, vrátane 13 snežných diel," konkretizoval.

Aktuálne je na Kokave-Línii päť vlekov a jeden menší s konopným lanom, ktorý je možné využívať zadarmo. Budúci rok však napriek aktuálnej koronakríze konateľ plánuje postaviť ďalší vlek a zamerať sa na víziu vytvárania lyžiarskeho strediska pre rodiny s deťmi.

"Plánujem aj lyžiarsku školu minimálne s desiatimi inštruktormi. Hodí sa na to aj náš kopec, ktorý je vlastne takou "somárskou lúkou"," povedal Auxt.

Na snímke nepoužívaný vlek, ľudovo nazývaný "Strojár", neďaleko lyžiarskeho strediska Kokava-Línia. (zdroj: Branislav Caban (TASR))

Neďaleko strediska sa nachádza ešte jeden vlek, ľudovo nazývaný "Strojár" podľa rovnomennej chaty, ktorá bola za minulého režimu postavená v lokalite Kokava-Háj. Ten však už roky nie je v prevádzke a postupne zarastá náletovou zeleňou.

"Je tam síce nový majiteľ a chcel by ho obnoviť, ale mám taký dojem, že to nezvládne. Je to krátky svah a veľa by do toho musel investovať. My sme tam kedysi zvykli presúvať snežné delá i ratrak, ale boli s tým problémy a napokon nebol ani jeden svah dokonale upravený, takže sme sa toho vzdali," vysvetlil konateľ.

Lyžiarske stredisko Kokava-Línia vzniklo v 80. rokoch 20. storočia, keď bol na kopci Homračka postavený prvý vlek. V súčasnosti má podľa údajov prevádzkovateľa zjazdovky ľahkej náročnosti s celkovou dĺžkou okolo dvoch kilometrov v nadmorskej výške 600 až 800 metrov. Celková prepravná kapacita vlekov je 2500 osôb za hodinu.