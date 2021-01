Od soboty do utorka by mali na Slovensku prevažovať slnečné dni

Meteorológovia očakávajú aj sneženie.

9. jan 2021 o 8:29 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku by od soboty (9. 1.) do utorka (12. 1.) mali prevažovať slnečné dni. Avizuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého by v tomto období malo dôjsť k rozsiahlejšiemu zmenšeniu oblačnosti.

Najslnečnejší deň by podľa meteorológov mohol byť pondelok (11. 1.). Zrejme v stredu (13. 1.) postúpi na Slovensko od severozápadu frontálny systém, ktorý prinesie prechodne viac oblačnosti a aj zrážok. "Vzhľadom na pretrvávajúcu chladnú vzduchovú hmotu by tak mohlo aj trochu nasnežiť," uviedol na sociálnej sieti SHMÚ.

Následne meteorológovia očakávajú od severozápadu príchod ešte chladnejšieho

a aj suchšieho vzduchu. V tomto období by podľa SHMÚ mohlo byť slnečných lúčov na Slovensku tiež viac, ako bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. "Najmä v porovnaní s decembrom," skonštatovali meteorológovia.