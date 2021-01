Novohradskí basketbalisti na Spiši neuspeli

V 26. kole SBL vyhral domáci celok.

10. jan 2021 o 8:44 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec sa v sobotu 9. januára v 26. kole SBL vybral zabojovať do Spišskej Novej Vsi. Kým v prvom zápase roka 2021 zvíťazil, v druhom už toľko šťastia nemal.

Domácim sa vydarila prvá štvrtina, ktorú vyhrali. Nasledujúca desaťminútovka ale patrila hosťujúcemu celku, ktorý cez polčasovú prestávku viedol o tri body. Vyrovnaný zápas pokračoval aj v druhom polčase. Rytieri pridali na efektivite a dávali si pozor na stratu lopty. Aj vďaka tomu vyhrali 91:87.

Najúspešnejší strelcom BKM sa stal 23-bodový Hawkins, o štyri body menej zaznamenal Anikienko.

SBL - 26. KOLO

Spišskí Rytieri - BKM Lučenec 91:87 (24:19, 19:27, 26:15, 22:26)

TH: 18/14 - 27/22, Fauly: 20 - 20, Trojky: 9 - 7, Rozhodovali: Tomašovič, Karniš, Čurilla

Rytieri: Spencer 22, Nikolič 16, Čekovský 11, Stevanovič 9, Antoni 6 (Baťka 10, Garrett 7, Mrviš 6, Židzik 4, Krajňák 0)

Lučenec: Hawkins 23, Anikienko 19, Murray-Boyles 7, Rób. Rožánek 4, Zorvan 2 (Brown 18, Isby 7, Jackuliak 4, Šimon 3)

Erich Korfanta, asistent trénera Rytierov: „Nevstúpili sme do stretnutia s takou energiou, s akou sme si predstavovali a v prvom polčase sme vyprodukovali až 10 strát. V kabíne sme na to chlapcov upozornili, výsledkom čoho boli len 4 straty v druhom dejstve, čo podstatným spôsobom ovplyvnilo celý zápas. Zvíťazili sme aj v doskokovej vojne, čo tiež prispelo k tomu, že sme veľmi kvalitný zápas dotiahli do víťazného konca. V závere rozhodla naša bojovnosť, sme radi, že sme tak kvalitného súpera, akým Lučenec je zdolali.“

Michal Baťka, hráč Rytierov: „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, veď Lučenec v ostatnom zápase zdolal Levice, navyše hostia prišli posilnený ďalším hráčom. Sme radi za toto víťazstvo, rozhodli maličkosti. Vedeli sme v druhom polčase, ako ich brániť, pomohla nám aj naša zónová obrana, ktorou sme ich spomalili. Nehrali sme zbrklo v útoku, samozrejme, boli tam aj chyby, na tie sa pozrieme vo videu a tešíme sa na zápas v Prievidzi. Táto výhra nám dá určite sebavedomie.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Gratulujem domácim, myslím si, že sme videli veľmi kvalitný zápas z oboch strán. Keby tu boli diváci, určite by sa potešili vysokému skóre, čo nás trénerov až tak neteší. Rozhodli maličkosti, domáci mali 11 útočných doskokov a dali nám 20 bodov z druhých šancí, tu niekde treba hľadať príčiny našej prehry. Navyše sme netrafili nejaké otvorené strely do ich zóny. Nič sa nedeje, Spišiaci majú kvalitu a len tak ľahko sa tu nevyhráva.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Odohrali sme veľmi ťažký zápas, ktorý bol po celý čas extrémne vyrovnaný. Boli sme dobre pripravení, rozhodli maličkosti a podľa mňa domáca palubovka. Gratulujem Spišskej k víťazstvu.“

Ostatné výsledky 26. kola: Inter Bratislava - MBK Baník Handlová 82:74 (24:16, 27:21, 13:15, 18:22), BC Prievidza - Iskra Svit 106:88 (30:14, 26:30, 26:19, 24:25).