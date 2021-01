Prímestské autobusové spoje v celom kraji premávajú naďalej v prázdninovom režime

Zatiaľ je to tak do konca týždňa, môže sa to však ešte predĺžiť.

11. jan 2021 o 10:25 (rv)

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Ilustračné foto. (Zdroj: Ján Krošlák)

Písmo: A - | A + 0 4 Článok pokračuje pod video reklamou BANSKÁ BYSTRICA. Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prostredníctvom sociálnej siete upozornilo, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie a prijatých celoštátnych opatrení, medzi ktorými je aj zatvorenie škôl premávajú autobusové spoje v BBSK naďalej v štandardnom prázdninovom režime. „Takýto grafikon bude predbežne platiť do 17. januára. Cestovné poriadky na nasledujúci týždeň bude kraj upravovať podľa vývoja epidemiologickej situácie a v nadväznosti na rozhodnutia vlády SR," uviedla krajská samospráva.