Klenovčania si svoj kultúrny stánok rekonštruujú priebežne už niekoľko rokov

Za ten čas sa im podarilo vynoviť už viacero vecí na ňom. Ďalšie ešte na obnovu čakajú.

12. jan 2021 o 16:19 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

KLENOVEC. Kultúrny dom v Klenovci , ktorého vlastníkom je obec, si po mnohoročnej prevádzke pre potreby obecného úradu, záujmové krúžky a kreatívne aktivity všetkých vekových skupín už vyžiadal rekonštrukciu.

„Začali sme postupne tak, že od roku 2016 každý rok investujeme do jeho opravy z rozpočtu obce. Doteraz to bolo 68 560 eur. Podarila sa nám výmena okien na knižnici a reštaurácii, oprava a zastrešenie balkónu nad vchodmi, rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome, čiastočná výmena PVC krytiny, výmena vchodových dverí do reštaurácie a knižnice, náter strechy nad kultúrnym domom, vybudovanie bezbariérového vstupu,“ informovala starostka Zlata Kaštanová prostredníctvom sociálnej siete.

V uplynulom roku zrealizovali výmenu dlažby pred vchodom a na schodoch do kultúrneho domu aj reštaurácie a opravu vonkajšej omietky okolo vchodov.

„Toho času pripravujeme projektovú dokumentáciu s rozpočtom 100-tisíc eur na projekt cez MAS Malohont. Z týchto prostriedkov plánujeme zrekonštruovať vnútorné priestory kinosály, javiska a šatní,“ dodala starostka. Kultúrny dom bude podľa jej ďalších slov aj naďalej slúžiť pre potreby obecného úradu, záujmové krúžky a kreatívne aktivity všetkých vekových skupín, špeciálne folklórnych súborov, základných škôl, základnej umeleckej školy, organizácií dôchodcov a ostatných záujmových organizácií pôsobiacich na území Klenovca.

Zrekonštruované priestory budú využívané na prezentáciu remeselných výrobkov, rôzne výstavy a predajné akcie. Kinosála tiež poskytuje možnosti premietania filmov, prednáškovej činnosti i vystúpení v rámci malých javiskových foriem.

„Objekt postavený ešte v 70-tych rokoch minulého storočia tak prejde postupnou vonkajšou i vnútornou rekonštrukciou, aby mohol naďalej slúžiť ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň obce Klenovec," zakončila Kaštanová.