Liga majstrov sa vracia do Lučenca. Mimel v sobotu privíta ruského majstra

Hrá sa na jeden zápas, domáci môžu len prekvapiť.

13. jan 2021 o 8:21 Jozef Mikuš

LUČENEC. Centrum Novohradu bude znovu dejiskom veľkolepej udalosti. V Lučenci sa odohrá ďalšie kolo futsalovej Ligy majstrov.

Domáci Mimel Lučenec v ňom privíta súpera zvučného mena. Žreb určil, že na novohradskej pôde sa predstaví KPRF Moskva – ruský šampión a semifinalista vlaňajšieho ročníka medzinárodnej súťaže, ktorého pred bránami finále vyradila slávna Barcelona.

V usporiadateľskom klube hovoria o obrovskom športovom sviatku.

„KPRF Moskva patrí medzi svetové top mužstvá. Je to veľký a silný klub, ktorý má vo svojich radoch skúsených hráčov. Ich družstvo je v ofenzíve aj defenzíve veľmi vyrovnané a kvalitné. Teší nás, že môžeme hrať proti takému súperovi. Väčšina našich hráčov bude mať futsalový sviatok,“ vyjadril sa tréner Mimelu Lučenec Marián Berky.

„Pre klub, mesto a krajinu je pocta, že sem príde taký tím. Je veľká škoda, že si diváci nepozrú zápas naživo, no pripravili sme pre nich aspoň alternatívu v podobe živého prenosu online aj v televízii. Verím, že nás podporia aspoň zo svojich domovov,“ povedal Milan Kamenský, prezident Mimelu Lučenec.

Tréner Berky: Môžeme len prekvapiť, šance sú vždy

Lučenec si miestenku v prestížnej súťaži vybojoval spolu s pohárom pre víťaza Varta futsal ligy v sezóne 2019/20. Ligu majstrov odštartoval koncom novembra 2020 v predkole proti lotyšskému majstrovi FC Petro-w.

Lotyši mali výhodu domáceho prostredia, ktorá im takmer pomohla uspieť. Mimel však po dráme zvíťazil v predĺžení a postúpil medzi elitu 32 najlepších mužstiev.

Hoci favoritom v šestnásťfinále je ruský šampión, domáci neplánujú zložiť zbrane. Práve naopak, ich ambíciou je súpera prekvapiť a pokúsiť sa o zázrak.

„Je to lotéria. Môžeme len prekvapiť, šance sú vždy. Bude to o taktike a bojovnosti hráčov. Hrá sa na jeden zápas a výsledok môže ovplyvniť mnoho faktorov na oboch stranách,“ myslí si Berky.

„Každý zápas sa začína za stavu 0:0. Favoritom je gigant KPRF Moskva, no ideme do stretnutia naplno a veríme, že môžeme uspieť,“ doplnil Kamenský.

Mimel si do predkola proti Lotyšom na pomoc zavolal českého reprezentanta Radima Zárubu. Ten sa s klubom dohodol na hosťovaní do konca roka 2020 a proti Moskve tak už nenastúpi. Iné nové tváre klub už pred šestnásťfinále do kabíny priviesť neplánuje.

Posledné dni pred zápasom chcú venovať taktike

Novohradčania sa pred zápasom s FC Petro-w pasovali aj s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré im bránili v plnohodnotnom tréningu.

Na Moskvu sa pripravujú v lepších podmienkach, no pravidelne musia absolvovať testovanie.

„Posledné dni pred zápasom chceme zamerať na taktiku. Predtým sme pracovali na vytrvalosti a kondícii a preberali sme sa z dlhšej sviatočnej prestávky. Verím, že celá kabína bude pred zápasom zdravá a v plnej kondícii,“ podotkol skúsený kormidelník.

Zápas sa bude vysielať online aj v televízii

O tom, ktorí futsalisti vybehnú na ihrisko, sa rozhodne až deň pred dôležitým zápasom.

Ten sa odohrá v sobotu 16. januára o 17.00 hod. v športovej hale Arena v Lučenci.

Hráči aj realizačný tím budú musieť absolvovať testy na nový koronavírus, následne si tréneri zostavia nominácie. Domáci budú mať výhodu prostredia, no v hale im bude chýbať podpora z tribún.

Pre fanúšikov však zabezpečili živý prenos, ktorý sa bude vysielať online na YouTube kanáli TV Florena (https://cutt.ly/tvflorena) a aj v televízii Teatro na kanáli Futsal Lučenec LIVE.

Na zápase nebude chýbať ani týždenník MY Novohradské noviny.