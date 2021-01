Pohárové zápasy sa odložili

BKM Lučenec mal v nedeľu hrať proti Svitu.

13. jan 2021 o 10:32 Jozef Mikuš

LUČENEC. Naplánované zápasy Slovenského pohára v basketbale sú odložené. Rozhodla o tom hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Dôvodom je aktuálna situácia a usmernenia.

Informoval o tom portál basketliga.sk

"Vláda SR na mimoriadnom rokovaní dňa 31. 12. 2020 schválila od 05.00 hod. dňa 01. 01. 2021 do 24. 01. 2021 zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Taktiež zakázala cestovať medzi okresmi s výnimkou cesty do a zo zamestnania zamestnancov. To znamená, že v období od 01. 01. 2021 do 24. 01. 2021 je zakázaná cesta na jednorazové podujatie, nakoľko cesta na toto podujatie nespadá pod cestu do a zo zamestnania, ako je to v prípade tréningov a zápasov v SBL," informuje komisia.

"Zákaz vychádzania je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, ktoré bolo vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe vyššie uvedených skutočností, po konzultácií so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež vzhľadom k tomu, že medzi výnimkami Vlády SR zo zákazu vychádzania sa nenachádza cesta na jednorázové podujatie HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia."

V Slovenskom pohári sa mal predstaviť aj BKM Lučenec, ktorý mal v nedeľu 17. januára nastúpiť proti Iskre Svit.

V štvrťfinále sa mali odohrať aj zápasy Patrioti Levice - Spišskí Rytieri a BC Prievidza - MBK Baník Handlová.

Final Four bolo naplánované na 22. a 23. januára.

Slovenský pohár je zatiaľ odložený na neurčito, minimálne do 24. januára.