Situácia v zariadeniach sociálnych služieb v našom kraji je stabilizovaná

Zaočkovaní budú všetci zamestnanci, ktorí o to prejavia záujem.

14. jan 2021 o 18:25 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Situácia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je stabilizovaná. Riaditelia i personál zariadení robí všetko pre to, aby pandémia čo najmenej zasiahla do životov klientov. TASR to povedala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Nový koronavírus sa už objavil takmer vo všetkých z 30 krajských zariadení sociálnych služieb, čo kopíruje aj celospoločenský vývoj. Závažný problém s nedostatkom personálu sme nezaznamenali, riaditeľom sa situáciu vždy podarilo vyriešiť, informovala Štepáneková.

Zariadenia majú podľa nej spracované krízové plány, podľa ktorých v prípade objavenia sa nákazy postupujú. Svoj postup koordinujú aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Personál dodržiava prísne protiepidemické opatrenia, používa všetky ochranné prostriedky. Zvýšená je dezinfekcia a sanitácia priestorov i pozornosť venovaná zdravotnému stavu klientov aj zamestnancov,

konkretizovala Štepáneková.

Doplnila, že vo všetkých zariadeniach sa uskutočňuje na pravidelnej týždennej báze, teda nad rámec nariadenia ministerstva, testovanie zamestnancov, aj vďaka ktorému sa darí prípadnú nákazu v zariadení včas odhaliť a podchytiť.

Ako ďalej spomenula, tento týždeň začal BBSK s očkovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb a do piatka (15. 1.) bude zaočkovaných prvých 500 pracovníkov. Očkovanie bude v spolupráci s Rooseveltovou nemocnicou a od budúceho týždňa aj s vakcinačným centrom v nemocnici v Žiari nad Hronom pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.

Zaočkovaní budú všetci zamestnanci, ktorí o to prejavia záujem, avizovala Štepáneková s tým, že ich celkový počet v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je 1752.

Čo sa týka toho, ako bude prebiehať očkovanie klientov, čakáme na usmernenie ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V jednotlivých zariadeniach už zisťujú predbežný záujem o vakcínu u klientov a podľa našich informácií je vysoký, zakončila hovorkyňa.