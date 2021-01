Župa má plán na rýchle a efektívne očkovanie, jej iniciatívu víta aj primátorka Lučenca

Vicežupan Ondrej Lunter predstavil manuál, ktorý môže poslúžiť aj iným krajom. Na ťahu je štát.

15. jan 2021 o 20:25 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA, LUČENEC. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 budú môcť zdravotnícki pracovníci realizovať aj mimo ambulancií. Informáciu pre mynovohrad.sme.sk potvrdila primátorka Lučenca Alexandra Pivková, ktorá je zároveň poslankyňou NR SR.

V tejto súvislosti chce banskobystrická župa pomôcť vláde čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zaočkovať širokú verejnosť proti spomínanému ochoreniu.

Vicežupan Ondrej Lunter sa na piatkovej (15. 1.) tlačovej konferencii vyjadril, že Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už oslovil lekárov aj zástupcov samospráv. Tvrdí, že prejavili záujem pomôcť s rozšírením siete očkovacích centier. Zdôraznil, že župa vláde ponúka konkrétny manuál, ktorý môže poslúžiť aj ostatným krajom a žiada o decentralizáciu očkovacieho systému.

Ľudia by nemuseli cestovať do iných regiónov

Spomínanú iniciatívu kraja primátorka Lučenca oceňuje.

„Každá dobrá myšlienka a rada je prínosná. Teší ma, že sa nám vo štvrtok 14. 1. v NR SR podarilo schváliť, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude môcť prebiehať aj mimo ambulancií. Má to prispieť k čo najrýchlejšej realizácii vakcinácie,“ povedala Alexandra Pivková s tým, že v prípade schválenia rozšírenia vakcinačných centier vyvinie mesto Lučenec maximálne úsilie, aby sa jeho obyvatelia a tiež ľudia z regiónu dostali k očkovacím látkam čo najrýchlejšie.

„Nemuseli by tak cestovať do iných regiónov. Potešujúci je aj to, že dnes (15. 1.) začali očkovať aj v lučeneckej nemocnici,“ dodala primátorka.

Môžu pribudnúť desiatky vakcinačných miest

Podľa slov vicežupana BBSK môžu v kraji pribudnúť desiatky vakcinačných centier.

„Vieme, že momentálne Slovensko nemá dostatok vakcín na masívne očkovanie celej populácie. Rovnako však vieme, že táto situácia sa o pár týždňov zmení. Chceme zastaviť zbytočné úmrtia, chceme sa čo najrýchlejšie vrátiť do normálu a stabilizovať situáciu v zdravotníctve, otvoriť školy a umožniť ľuďom opäť slobodne podnikať. Východiskom je práve očkovanie, na ktoré musíme byť dobre pripravení, aby sme pri dostatku vakcín nestratili ani deň. My vieme a chceme pomôcť,“ priblížil Ondrej Lunter.

Podotkol, že národná očkovacia stratégia z dielne rezortu zdravotníctva počíta so zriadením 79 očkovacích centier vo vybraných nemocniciach na Slovensku.

Vďaka ponúknutej spolupráci BBSK môže byť ich počet v rámci kraja minimálne o dve desiatky vyšší.

„V spolupráci s vybranými ambulanciami v kraji vieme participovať na vytvorení minimálne ďalších dvadsiatich pracovísk, kam by sa mohli prísť obyvatelia BBSK zaočkovať,“ povedal Jozef Botka, lekár BBSK s tým, že župa už zisťovala záujem u niektorých ambulantných lekárov a má aj predbežný prísľub k takejto spolupráci.

Samosprávy a lekári chcú pomôcť

Krajský poslanec Martin Juhaniak pripomenul, že mesto Brezno, ktorého je viceprimátorom, disponuje personálnymi aj priestorovými kapacitami a tiež by mohlo pomôcť.

„Vítame túto aktivitu, ktorú župa vyvinula v snahe pomôcť v situácii, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Máme tu partnera, ktorý vníma a sleduje výhody, ktoré samospráva môže ponúknuť - miestna znalosť, znalosť ľudí, znalosť potrieb a možnosť takýmto spôsobom pomáhať pri očkovaní,“ vyjadril sa Juhaniak.

Iniciatívu BBSK vyzdvihla aj lekárka z kardiologickej ambulancie v Lučenci a župná poslankyňa Andrea Baníková. Zdôraznila, že ambulantní lekári majú kapacity aj vyškolený personál a dokážu výrazne zrýchliť proces vakcinácie. Tiež sa zabráni výpadku a znehodnocovaniu vakcín.

„BBSK ako jeden z mála nezabudol na ambulantný sektor. Ochranné prostriedky a testy zabezpečil aj pre ambulantných lekárov, za čo ďakujem. Lekári sme si vedomí svojej povinnosti pomôcť v tejto situácii a preto za poskytovateľov zdravotníckej pomoci môžem povedať, že sa chceme zúčastniť vakcinačnej kampane a chceme očkovať. Máme kapacity aj vyškolený personál a dokážeme výrazne zrýchliť celý proces tak, aby prebiehal kontinuálne a aby nedochádzalo k výpadkom a znehodnocovaniu vakcín, ako sa to môže stať, ak bude nedostatok vakcinačných centier,“ vyjadrila sa Baníková.

Potrebná je súčinnosť ministerstva

V prípade, že štát príjme ponúknutú pomoc BBSK, je župa pripravená pri vzniku centier prevziať úlohu organizátora aj koordinátora.

Vicežupan potvrdil, že dokáže finančne podporiť aj zriadenie call centra, ktoré poskytne podporu seniorom a ľuďom, ktorí nemajú prístup na internet, no budú sa chcieť zaregistrovať na očkovanie.

„Je nevyhnutné, aby štát čo najskôr presne zadefinoval podmienky, ktoré je potrebné pre zriadenie očkovacích centier splniť. Ich splnenie by mohli kontrolovať samosprávne kraje, ktoré sú už dnes licenčným orgánom pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Rovnako je nevyhnutné, aby štát zlepšil a rozšíril systém registrácie a doplnil do neho niektoré dokumenty, ktoré sa vypĺňajú pri očkovaní. Práve administratíva je totiž priamo na mieste najzdĺhavejšia,“ vysvetlil Lunter s tým, že župa má záujem vybudovať v každom väčšom meste aj vakcinačné centrum s viacerými očkovacími tímami.

Podotkol, že kraj by vedel na tento účel poskytnúť aj priestory, napríklad veľké telocvične.

„Na to je však potrebná súčinnosť rezortu zdravotníctva,“ zdôraznil podpredseda BBSK. Pripomenul aj dôležitosť informačnej kampane pre širokú verejnosť, ktorá ľudí povzbudí pri registrácii a dá im odpovede na otázky ohľadom vakcíny a samotného očkovania. „Tiež treba pripraviť distribučnú stratégiu pre jednotlivé vakcíny,“ podotkol.

Podľa prepočtov župných analytikov žije v Banskobystrickom kraji zhruba 520-tisíc ľudí nad 15 rokov. V prípade, ak by sa župe podarilo zdvojnásobiť počet štátom plánovaných očkovacích centier, bolo by podľa slov podpredsedu kraja možné zaočkovať všetkých ľudí vo veku nad 57 rokov. V priebehu druhého mesiaca všetkých nad 38 rokov.

„Štátny plán pritom za dva mesiace počíta len so zaočkovaním ľudí nad 56 rokov. Takéto zrýchlenie radikálne zníži tlak na nemocnice,“ zakončil vicežupan.