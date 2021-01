Lučenec sa po prehre s moskovským gigantom rozlúčil s Ligou majstrov

Generálny sponzor Mimelu Lučenec Miroslav Léke: Ak to financie dovolia, tak by som klub rád podporoval aj ďalších 20 rokov

LUČENEC. Už štvrtú sezónu hrajú lučeneckí futsalisti pod hlavičkou firmy Mimel s.r.o. Tá spojila svoje meno s klubom pred vstupom do najvyššej ligy a odvtedy si drží post generálneho sponzora.

Za necelé štyri sezóny sa z bežného sponzoringu vyvinul rodinný vzťah. Marketingové ciele nahradilo priateľstvo a túžba po klubových úspechoch.

O tom, prečo sa rozhodol podporiť futsal v meste, aké výhody spolupráca priniesla i o tom, dokedy bude Mimel s.r.o. sponzorovať futsalový klub z centra Novohradu, sme sa porozprávali s majiteľom spoločnosti Miroslavom Lékem.

V lete roku 2017 ste sa spojili s vtedajším Futsal klubom Lučenec, ktorý sa prebojoval do najvyššej slovenskej súťaže. Odvtedy v názve nosí meno jednej z vašich firiem. Prečo ste sa rozhodli sponzorovať šport v meste?

Predtým sme žiadny klub nesponzorovali. V malom sme podporovali jednotlivcov, organizácie a združenia. Futsalisti hľadali sponzora so stabilným zázemím, ktorý by klub podporoval aspoň 5 rokov. Do spolupráce sme nevstupovali s veľkými očakávaniami. Chceli sme spojiť meno našej firmy so športovým klubom a vytvoriť úspešný marketing. Až po čase som si uvedomil, že sme spojili príjemné s užitočným.

Stáva sa, že sponzor vstúpi do klubu, kde sa po roku zmení vedenie a tak dôjde k stratám. Tu je to však iné. Milan a Jozef Kamenskí robia pre klub maximum a robia to dobre. Viem, že naše peniaze tak padnú na úrodnú pôdu.

Ako vnímate podporu futsalového klubu? Je to pre vás biznis, hobby či prejav dobrej vôle?

Ako som spomenul, v začiatkoch bol cieľom dobrý marketing. Dnes je to najmä dobrý pocit z pomoci tým správnym ľuďom. Či už hovoríme o hráčoch, realizačnom tíme alebo skvelých fanúšikoch. Robí mi to radosť a teší ma, že rovnako to cítia aj naši zamestnanci.

Rád počujem, keď sa pochvália, že firma, pre ktorú pracujú, podporuje mimoriadne úspešný slovenský klub. Nemajú pocit, že sú to vyhodené peniaze, ktoré sa mohli investovať do nich, a to ma veľmi teší.

Vediete viacero firiem. Je Mimel s.r.o., jediným sponzorom?

Nie. Od roku 2017 sa klub výrazne posunul. Ako stúpala kvalita, tak stúpali aj požiadavky na sponzoring. Mimel s.r.o. je generálnym sponzorom, no futsal podporujeme aj cez tri dcérske firmy - ML Product s.r.o., Sofia system s.r.o. a Correct Concept s.r.o.

Všetky vyčlenili niečo zo svojich koláčov. So sponzoringom nám pomáhajú Roman a Stanislav Krnáčovci cez svoju spoločnosť Tekla Slovakia s.r.o., v regióne známi najmä cez firmu Aquauniversal s.r.o. Za to im patrí vďaka.

Spomenuli ste, že prvotným impulzom na spoluprácu s klubom bol marketing. Splnilo to účel?

Určite áno. Prinieslo nám to novú klientelu a značka Mimel sa posilnila nielen regionálne, ale aj v rámci celého Slovenska. Mimel sa dokonca spomínal aj v susednej českej lige. Veľkým plusom je, keď sa názov našej firmy už druhýkrát spomína aj v najprestížnejšej futsalovej klubovej súťaži UEFA Champions League.

Ako generálny sponzor si beriete časť zásluh na úspechoch klubu?

Asi len čiastočne. Kolegovia z klubu ma berú za člena realizačného tímu. Pomáham a snažím sa mužstvo zceľovať a pomôcť toľko, koľko sa dá. Výber hráčov, vzťahy s mestom a podobne však na starosti nemám. Naše peniaze možno zabezpečia miesto pre nového hráča, no jeho musí niekto vyhliadnuť, komunikovať s ním a aj ho trénovať.

Zvládate podporovať futsalový klub aj napriek tomu, že už takmer rok koronakrízy biznisu nepraje?

Je pravda, že veľa firiem muselo od sponzoringu upustiť. Poviem pravdu, tento rok nebolo ľahké rozhodnúť sa, či budeme pokračovať v spolupráci alebo nie. Nechcel som do ďalšieho roka vstúpiť s tým, že sponzoring budeme musieť prerušiť.

Všetky naše spoločnosti však majú stabilné zázemie a bol som si istý, že klubové požiadavky dokážeme plniť. Aj my sme pre koronakrízu utrpeli nejakú ujmu, ale udržať si hlavného sponzora je pre klubovú stabilitu veľmi dôležité. Chceme pomáhať aj v zlých časoch. Rok 2020 je už za nami a veríme v lepšie zajtrajšky.

Spomenuli ste, že na začiatku bola dohoda aspoň na päťročnej spolupráci. Práve prebieha štvrtá sezóna. Chcete, aby sponzoring lučeneckého futsalu, či už vo väčšej alebo menšej miere, pokračoval aj po piatej sezóne?

Určite áno. Môj vzťah k futsalu a k lučeneckému klubu je veľmi silný. Žije tým celá moja rodina. Vždy som sa tešil na piatkové večery, kedy som si zápas vychutnal spolu s rodičmi, manželkou, deťmi a priateľmi.

Ak to financie firmy dovolia, tak by som bol rád, aby sme klub podporovali aj 20 rokov. Teda ak to vedenie neposunie niekomu inému, pretože moju dôveru má práve vedenie klubu.

Želáte si, aby mužstvo Mimelu Lučenec dosiahlo nejaké konkrétne ciele?

Bol by som rád, aby sa skvalitnila prvá liga, hoci viem, aké sú momentálne podmienky. Moje najvyššie ambície mierili k Lige majstrov a môžem byť len šťastný, že Mimel Lučenec už druhýkrát bojoval medzi elitou. Verím, že sa tam predstaví aj v ďalšom ročníku.

Aký futsal máte najradšej a ktorý hráč Lučenca je váš najobľúbenejší?

Páči sa mi hra Antona Brunovského a rád som sledoval aj výkony Ďura Kuhajdíka. Samozrejme, klobúk dole pred legionármi. Som však lokálpatriot a viem, že je ľahšie nájsť dobrého hráča vo svete ako v našom regióne. Preto si vážim Attilu Fehérváriho, ktorý dnes už tak pravidelne nehráva. Urobil pre klub kopec roboty a keby nemal starosti so zdravím, tak by sa aj dnes vyrovnal slovenskej špičke.

(red)