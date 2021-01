Fiľakovská samospráva sa obáva rozhodnutia o plošnom testovaní, viac ju zaujíma očkovanie

Za efektívnejšie považujú dlhodobejšie otvorenie viacerých mobilných odberových miest v meste .

18. jan 2021 o 10:32 TASR

FIĽAKOVO. Samospráva mesta Fiľakovo v okrese Lučenec sa obáva rozhodnutia o plošnom testovaní, ktoré bolo pre ňu veľmi náročnou operáciou aj počas prvého vlaňajšieho kola. TASR to povedala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

"Tým, že testovanie bude rozložené do viacerých dní, to pre nás bude aspoň jednoduchšie. Z nášho pohľadu by však efektívnejšie než celoplošné testovanie bolo otvoriť viac mobilných odberových miest v našom meste, pravidelne testovať vo fabrikách a zamerať sa na vytvorenie fungujúceho konceptu pravidelného testovania na školách, aby sa deti mohli čo najskôr vrátiť do lavíc," konštatovala hovorkyňa.

Dodala, že fiľakovskú samosprávu v súčasnosti viac zaujíma očkovanie, ktoré považuje za jediné trvalé riešenie tejto situácie. "Zaujíma nás, kedy sa budú môcť zaočkovať pracovníci prvej línie v našom meste, kedy sa vakcína dostane k záchranárom, našim ambulantným lekárom či do Domova sociálnych služieb Nezábudka. O tom, žiaľ, stále nemáme žiadne informácie," zakončila Mikuš Kovácsová.