V Lučenci pribudnú odberové miesta, mesto zriadi telefonické centrum

Prebieha celoslovenský skríning.

18. jan 2021 o 20:41 (mb)

LUČENEC. V Lučenci sa pripravujú na celoslovenský skríning. Od 27. januára bude potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového či PCR testu potrebné aj na pobyt v prírode alebo cestu do práce.

Alexandra Pivková, primátorka Lučenca, informovala v pondelok 18. 1. , prostredníctvom sociálnej siete, o aktuálnych štyroch odberových miestach.

V snahe predísť dlhým radom a znížiť riziko nákazy avizuje na koniec týždňa prípravu ďalších odberových miest, ktoré budú otvorené od 8.00 do 20.00 hod.

Informácie o miestach, kde sú situované mobilné odberové miesta (MOM), vrátane možnosti objednania sa na testovanie, bude samospráva prinášať v priebehu tohto týždňa prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky, mestského rozhlasu aj na sociálnej sieti.

Podľa primátorkou zverejnených informácií mesto plánuje v súvislosti so spomínaným testovaním zriadiť aj telefónne centrum pre ľudí, ktorí nemajú možnosť objednať sa telefonicky.

Aktuálne je možné objednať sa na testovanie na niektorom zo štyroch odberových miest prostredníctvom online formulára, ktoré zverejnil rezort zdravotníctva. Nádejte ho TU.

V Lučenci momentálne testujú v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Petőfiho ulici č. 1 (pondelok, streda a piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod.), spoločnosti IVIMED na Ulici J. Kráľa 14 (pondelok - piatok od 10.00 do 18.00 hod. - objednávanie cez objednávkový systém TU), vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou na Námestí republiky 15 ( pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) a tiež u odborného lekára Miroslava Slíža na Kuzmányho ulici č. 7 (pondelok - štvrtok od 12.00 do 12.00 hod a v piatok od 10.00 do 18.00 hod. - len objednaných. Objednať sa môžete TU).

Kto v posledných dňoch prekonal ochorenie COVID-19 nemusí sa zúčastniť celoplošného skríningu, avšak musí vedieť tento fakt preukázať potvrdením od lekára. Nemôže byť staršie ako tri mesiace.

Test nepotrebujú ani ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a svoje bydlisko opúšťajú len počas zabezpečenia si nevyhnutých životných potrieb, vrátane zdravotne ťažko postihnutých ľudí.