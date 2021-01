Hriňovská mliekareň sa voči vysokej pokute za znečistenie Slatiny odvolá

Mliekareň ho mala spôsobiť vlani v auguste tým, že vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd.

19. jan 2021 o 12:39 TASR

HRIŇOVÁ. Hriňovská mliekareň sa voči pokute 135-tisíc eur, ktorú jej Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine, odvolá. Pre TASR to vo svojom stanovisku uviedlo vedenie mliekarne.

"Zároveň budeme prezentovať verejnosti aj skutočný stav toho, ako k udalosti

prišlo a aké riešenia sme prijali," dodáva.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, spoločnosť sa môže voči nemu odvolať do 15 dní. Mliekareň tvrdí, s týmto rozhodnutím nesúhlasí vo viacerých bodoch a inšpekcii nejde o nápravu stavu, ale o poškodenie spoločnosti.

"Dokazuje to aj výška pokuty v čase pandémie koronavírusu v porovnaní so škodou, ktorú sme podľa tvrdení SIŽP spôsobili či mohli spôsobiť," uvádza vedenie mliekarne.

"Tvrdenia inšpekcie sa neopierajú o objektívny stav, zistenia sú prezentované tendenčne a výška pokuty absolútne nereflektuje postoj našej spoločnosti k problému a nápravným opatreniam, ktoré sme uskutočnili," dopĺňa.

"SIŽP za ostatné roky riešila znečistenie na rieke Slatina niekoľkokrát a aj uložila viacero pokút, no stav sa nikdy zásadne nezmenil. Verím, že toto rozhodnutie prispeje k postupnému zlepšeniu situácie a ochrane vodného toku Slatina," povedal generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Mliekareň podľa SIŽP spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste. Vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd. Použila na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina, priblížila inšpekcia.

"Namiesto dažďovej vody však počas kontroly vytekala z výpustného objektu biela, po mlieku zapáchajúca tekutina. Pracovníčky SIŽP počas kontroly za asistencie polície odobrali vzorky vody z drenážnej šachty certifikovaným odberovým zariadením do sterilizovaných sklenených nádob," pripomína SIŽP.

"Koncom augusta minulého roka pre upchatie jednej z kanalizačných rúr pretiekla znečistená voda do drenážnej šachty, ktorá slúži na reguláciu stavu podzemnej vody. Tento incident nám pracovníčka SIŽP vytkla a okamžite bol presmerovaný tok odpadových vôd cez čistiareň. Situácia sa napravila a začali sa riešiť ďalšie kroky," zhrnula mliekareň.

"Na ďalší deň sme začali s čistením kanalizácie a s ďalšími opatreniami, aby k podobnej udalosti už nedošlo. To konštatuje aj samotná inšpekcia, kde sme splnili všetky požiadavky, ktoré nám boli kladené, a prijali sme aj opatrenia nad rámec jej požiadaviek," uzavrela hriňovská továreň.