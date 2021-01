V Lučenci plánujú počas víkendu sprevádzkovať 15 odberových miest

Ľudia sa budú môcť prihlasovať elektronicky aj telefonicky. Vyhnú sa tak čakaniu v rade.

19. jan 2021 o 19:02 Marcela Ballová

LUČENEC. V centre Novohradu by malo skríningové testovanie prebehnúť hladko aj to aj vďaka pätnástim odberovým miestam, ktoré budú ľuďom k dispozícii počas víkendu 23 - 24. januára. Väčšinou by mali byť situované na miestach, kde prebiehalo minuloročné celoplošné testovanie.

Na testovanie na ochorenie COVID-19 bude možné objednať sa elektronicky na konkrétny dátum a čas. Tým, ktorí nemajú možnosť objednať sa týmto spôsobom, plánuje samospráva vyjsť v ústrety zriadením telefonického centra.

Najdôležitejšie zmeny od 27. januára: Negatívny výsledok testu bude potrebný pri vychádzke do prírody či individuálnom športe. Tiež bude nutný pri ceste do práce. Článok pokračuje pod video reklamou Preukázať ním sa bude potrebné aj v prípade ciest na benzínku, do čistiarne odevov, do predajne novín, do banky, poisťovne, na poštu, do očnej optiky, knižnice, servisu motorových vozidiel a bicyklov, tiež do výdajní e-shopov, stanicu STK a EK, opravovne obuvi aj servisu telekomunikačnej techniky. Negatívny výsledok testu nebude potrebný pri nákupe potravín, liekov, drogérie, návštevy lekára, zabezpečení starostlivosti o deti aj zvieratá, tiež pri nákupe krmív pre zvieratá. Preukazovať sa ním nebude potrebné pri ceste na svadbu, krst, pohreb, policajný výsluch, súd alebo v prípade starostlivosti o blízku osobu. Venčiť psa alebo mačku bude možné bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, avšak len do vzdialenosti tisíc metrov od domu.

Podľa informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnila primátorka Alexandra Pivková, počas telefonického objednávania budú ľuďom pripravení pomôcť zamestnanci mestského úradu.

"Telefonické centrum bude ľuďom k dispozícii od štvrtka do nedele," konkretizovala primátorka.

Pripomenula, že obidva spôsoby objednávania znížia riziko nákazy, keďže ľudia sa vyhnú dlhému čakaniu v radoch.

"O konkrétnych miestach mobilných odberových miest (MOM) a možnostiach objednávania budeme informovať v priebehu najbližších dní a dostatočnom predstihu prostredníctvom sociálnej siete aj webovej stránky mesta, mestského rozhlasu či mestských novín," ozrejmila Pivková.

V Lučenci momentálne testujú v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na Petőfiho ulici č. 1 (pondelok, streda a piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod.), spoločnosti IVIMED na Ulici J. Kráľa 14 (pondelok - piatok od 10.00 do 18.00 hod. - objednávanie cez objednávkový systém TU), vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou na Námestí republiky 15 ( pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) a tiež u odborného lekára Miroslava Slíža na Kuzmányho ulici č. 7 (pondelok - štvrtok od 12.00 do 20.00 hod a v piatok od 10.00 do 18.00 hod. - len objednaných. Objednať sa môžete TU).

Kto v posledných dňoch prekonal ochorenie COVID-19 nemusí sa zúčastniť celoplošného skríningu, avšak musí vedieť tento fakt preukázať potvrdením od lekára. Nemôže byť staršie ako tri mesiace.

Test nepotrebujú ani ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a svoje bydlisko opúšťajú len počas zabezpečenia si nevyhnutých životných potrieb, vrátane zdravotne ťažko postihnutých ľudí, tiež mladších ako 15 rokov a seniorov nad 65 rokov.