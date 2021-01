Starosta obce z lučeneckého okresu kritizuje podmienky vytvorenia odberového miesta

Obce majú zastrešujúcim lekárom platiť viac než dostanú od štátu.

20. jan 2021 o 9:37 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

ĽUBOREČ/LUČENEC. Plán skríningového testovania vláda vyhlásila v nedeľu 17. januára. Trvať má od pondelka 18. januára do utorka 26. januára. Väčšina samospráv sa rozhodla hlavnú časť testovania uskutočniť počas nasledujúceho víkendu (23.-24. januára), tak ako to bolo počas vlaňajšieho celoplošného testovania. Čas na prípravu majú samosprávy opäť krátky. Za najväčší problém považujú starostovia hlavne menších obcí nutnosť zastrešovania mobilných odberových miest (MOM) určenými lekármi, v tomto prípade tzv. poskytovateľmi služby.

Niekoľko starostov obcí z lučeneckého okresu sa nám v priebehu včerajška (19. januára) posťažovalo na podmienky vytvorenia stanovené zo strany štátu. Z ich strany majú povinností viac než dosť.

Podľa ich slov, musia samosprávy zabezpečiť antigénové sety, certifikáty k nim, administratívnych pracovníkov, priestory určené na zriadenie MOM a na konci každého dňa prevezme od poskytovateľa a riadne uskladnenie odpadu vzniknutého poskytovaním služby. Jeden z nich sa rozhodol ozvať aj verejne a svoj názor prezentoval na sociálnej sieti. Ide o starostu obce Ľuboreč v okrese Lučenec, Marcela Šupicu.

„Mnohí sa pýtate, či bude možné sa otestovať priamo v Ľuboreči. Áno, mám v pláne odberové miesto vytvoriť. Pri príprave testovania sme však spolu s ostatnými starostami z okresu narazili na nepríjemnú komplikáciu. Dôvod? Peniaze. No nie ich nedostatok. Ale účel využitia," uviedol Šupica.

Dodal, že hlavne kvôli tomu aby ich občania kvôli testovaniu nemuseli cestovať a stáť v dlhých radoch takmer všetky obce chceli vytvoriť vlastné odberové miesta.

Na otvorenie takéhoto odberového miesta musí mať obec podľa jeho ďalších slov povolenie od regionálneho hygienika a následne od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo ho môže zastrešiť už existujúca MOM.

„Na dnešnom (19. januára) stretnutí starostov a primátorov s prednostkou okresného úradu sme sa dozvedeli, že na získanie povolení od príslušných úradov nemáme dostatok času kvôli administratívnym úkonom (áno, je to skutočne šibeničný termín) a je pravdepodobné, že povolenie vybaviť ani nestihneme," prezradil a pokračoval, že dostali odporučenie aby odberové miesta zastrešili u dvoch konkrétnych lekárov, ktorí už povolenie prevádzkovať MOM majú.

„Dokonca sme dostali aj tabuľku, v ktorej boli obce v okrese Lučenec už vopred podelené medzi konkrétnych dvoch lekárov - prevádzkovateľov MOM. A tu je kameň úrazu. Podmienky, za akých lekári zastrešenie prevezmú, sú, poviem to jemne, neštandardné," neskrýval rozhorčenie starosta. Zastrešenie má stáť podľa jeho tvrdenia 1850 eur. Ide o paušálny poplatok, ktorý zahŕňa maximálne 400 otestovaných osôb v jednom odberovom mieste, a za každú ďalšiu otestovanú osobu požadujú 5 eur navyše.

„To je pre nás absolútne neprípustné, nehovoriac o tom, že uvedená suma vysoko prevyšuje predpokladané náklady. Obec na realizáciu celého testovania dostane príspevok od štátu vo výške 5 eur na jedného otestovaného, čo je v prípade Ľuboreče približne 1250 eur," pokračoval Šupica a pripomenul, že ak by zaplatili uvedený poplatok, ešte by ani nezačali a už by boli mínuse.

Okrem spomínaných povinností totiž majú samosprávy podľa usmernenia ministerstva vnútra nakúpiť ochranné pracovné prostriedky pre zdravotníkov aj administratívnych pracovníkov, zabezpečiť dezinfekciu priestorov a zaplatiť odmenu pre administratívnych pracovníkov, čo je spolu zhruba 400 eur.

„Režijné náklady ako kúrenie a elektrina nepočítam. My starostovia malých obcí sme občas čarodejníci. S malými rozpočtami a ochotnou pomocou vás občanov niekedy dokážeme priam divy. Ale tento druh zázraku je už aj nad naše sily," neskrýval pocit zúfalstva Šupica. Skúsenosti s preplácaním nákladov za prvú vlnu pandémie aj za prvé kolo celoplošného testovania, ktoré nie vždy pokryli skutočné náklady samospráv mu nedávajú nádej, že teraz tomu nebude inak.

Obce sa skúsili vymaniť z odporúčaného spôsobu vytvorenia MOM.

„Viaceré obce v okrese (predovšetkým tie väčšie) sa rozhodli neprijať nevýhodné podmienky a napriek šibeničným termínom už dnes spustili administratívny proces, vďaka ktorému by u nich vzniklo plnohodnotné mobilné odberové miesto, a to by následne mohlo zastrešiť ďalšie odberové miesta v malých obciach, akou je tá naša, za podstatne reálnejšie náklady," osvetlil snahu o zníženie nákladov na testovanie.

Odberové miesto priamo v Ľuboreči plánujú otvoriť v sobotu 23. januára približne od 12.00 h. Konkrétne otváracie hodiny spresnia neskôr.

„Ak by, nedajbože, nastala situácia, že obce povolenie na vytvorenie MOM nezískajú, budeme musieť akceptovať tie nehorázne podmienky lekárov. Našťastie sa už údajne rozbehli vyjednávania o zľave z paušálneho poplatku Snáď budú úspešné," zakončil starosta.