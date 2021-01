Vo Fiľakove už spustili registráciu na víkendové testovanie

Neregistrovaných záujemcov budú testovať iba na dvoch odberových miestach.

20. jan 2021 o 13:44 (rv)

FIĽAKOVO. Samospráva Fiľakova informovala prostredníctvom sociálnej siete, že testovanie, ktoré bude prebiehať už najbližšiu sobotu a nedeľu (23. až 24. januára), bude odlišné od celoplošného testovania, ktoré prebiehalo na prelome októbra a novembra.

„Po novom bude potrebné sa na jednotlivé odberné miesta vopred registrovať na vybraný čas. Mesto zriadi na štyroch miestach šesť odberných tímov, z ktorých dva budú testovať aj neregistrovaných záujemcov. Otestovať sa bez registrácie bude možné na ZŠ Štefana Koháriho II. (Mládežnícka 7) alebo na štadióne FTC (Biskupická 51)," uviedla samospráva a pridala zoznam odberových miest aj linky, kde sa je možné zaregistrovať (viď tabuľka nižšie). V prípade problémov pri prihlasovaní je k dispozícii aj call centrum mestského úradu na číslach 047 43 81 001 alebo 0918582267, ktoré s registráciou pomôže. Fungovať bude v časoch str.-štv. od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 hod. a v piatok od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 13:30 hod..

„Opätovne vyzývame, aby ste sa v čo najväčšej možnej miere dali pretestovať ešte pred víkendom, aby na odberných miestach nebol cez víkend nával a netvorili sa dlhé rady," vyzvalo vedenie mesta.