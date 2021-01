V súboji tabuľkových susedov uspeli basketbalisti Lučenca

BKM vyhral v dohrávke 15. kola SBL.

21. jan 2021 o 11:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. V stredu 20. januára boli na programe dohrávky SBL. Pätnáste kolo pod novohradskými košmi absolvovali tabuľkoví susedia - tretí BKM Lučenec a štvrtá Iskra Svit.

Do zápasu vkročili lepšie domáci, ktorí si vypracovali náskok a po prvej desaťminútovke viedli 25:17. V druhej štvrtine hostia pridali na obrátkach, rozdiel stiahli a na čas sa ujali vedenia.

Cez prestávku na tabuli svietilo vyrovnané skóre 40:40.

Po zmene strán si Lučenec držal vypracoval náskok. Tretie dejstvo vyhrali domáci s desaťbodovým rozdielom 60:50. Záverečná štvrtina zápasu priniesla bojovnosť na oboch stranách. Svit sa snažil stiahnuť náskok, no Lučencu vyšla dobrá séria, počas ktorej hostí umlčal výkonmi v obrane aj v útoku.

Domáci si vedenie ustrážili a v dohrávke 15. kola vyhrali nad Svitom 88:81. Najlepšími strelcami domácich boli Hawkins a Brown (obaja po 17 bodov).

Lučenec sa v sobotu 23. januára predstaví doma proti Handlovej.

SBL - 15. KOLO

BKM Lučenec - Iskra Svit 88:81 (25:17, 15:23, 20:10, 28:31)

TH: 22/18 - 21/14, Fauly: 22 - 23, Trojky: 6 - 5, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Kurpaš

Lučenec: Hawkins 17, Rób. Rožánek 14, Murray-Boyles 13, Anikienko 12, Zorvan 7 (Brown 17, Isby 5, Šimon 3, Jackuliak 0)

Svit: Andrews a Parsons po 15, Baldovský 9, Turza 8, Miladinovič 2 (Avramovič 18, Horváth a Mokráň po 7)

Zuzana Žirková, asistentka trénera Lučenca: „Do zápasu sme mali výborný vstup, súpera sme však dostali vlastnými chybami späť do zápasu. Hrali to, čo sme nechceli. Mali veľa útočných doskokov, v prvom polčase nás jednoznačne preskákali a pridali k tomu rýchle protiútoky. V zápase rozhodla naša bojovnosť a kolektívna obrana, vďaka ktorej sme v tretej štvrtine dostali iba 10 bodov. Víťazstvo s dobre hrajúcim Svitom nás teší.“

Patrick Šimon, hráč Lučenca: „Bol to náročný zápas, ktorý nám ukázal, na čom musíme naďalej pracovať. Sme však veľmi šťastní, že sa nám podarilo zvíťaziť. Súper bol veľmi atletický, doskočil veľa ofenzívnych doskokov. V Lučenci sa mi zatiaľ páči, je to pre mňa dobrá príležitosť.“

Róbert Ištvánik, tréner Svitu: „V prvom polčase to bol veľmi vyrovnaný zápas, no v úvode nám Lučenec trošku ušiel, ale dokázali sme do polčasu stav skóre zrovnať. Potom nám ušiel úvod tretej štvrtiny, ale na začiatku štvrtej štvrtiny sme sa do zápasu vrátili a bol rozdiel možno 5 bodov. A keď sme mohli ísť bodovo na našu stranu, tak sme chybami a zbrklosťou dostali súpera opäť na koňa. V závere sme sa pokúsili o nemožné. Žiaľ, nevyšlo nám to, chlapcom ďakujem, že bojovali až do samého konca.“

Jakub Mokráň, hráč Svitu: „Odohrali sme dobrý zápas, ale musíme popracovať na hlavne na odstránení našich nedostatkov v úvode štvrtín. Súper sa viackrát dostal do vedenia o päť až desať bodov. Potom musíme vyvinúť úsilie, aby sme priebeh zvrátili vo svoj prospech. O našej prehre rozhodli naše chyby, zbytočné fauly a urobili sme technickú chybu. Súper nás pri útočných doskokoch preskákal."

Ostatné stredajšie výsledky: 12. KOLO: Inter Bratislava - MBK Baník Handlová 82:73 (25:18, 17:19, 27:17, 13:19), 13.KOLO: BC Prievidza - Spišskí Rytieri 83:64 (21:16, 15:15, 21:18, 26:15).