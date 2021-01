Testovanie: Zoznam odberových miest v Lučenci + online objednávanie

Ľudia sa na testovanie na ochorenie COVID-19 môžu objednávať telefonicky aj online.

21. jan 2021 o 13:20 Marcela Ballová

Najdôležitejšie zmeny od 27. januára: Negatívny výsledok testu bude potrebný pri vychádzke do prírody či individuálnom športe. Tiež bude nutný pri ceste do práce. Preukázať ním sa bude potrebné aj v prípade ciest na benzínku, do čistiarne odevov, do predajne novín, do banky, poisťovne, na poštu, do očnej optiky, knižnice, servisu motorových vozidiel a bicyklov, tiež do výdajní e-shopov, stanicu STK a EK, opravovne obuvi aj servisu telekomunikačnej techniky. Negatívny výsledok testu nebude potrebný pri nákupe potravín, liekov, drogérie, návštevy lekára, zabezpečení starostlivosti o deti aj zvieratá, tiež pri nákupe krmív pre zvieratá. Preukazovať sa ním nebude potrebné pri ceste na svadbu, krst, pohreb, policajný výsluch, súd alebo v prípade starostlivosti o blízku osobu. Venčiť psa alebo mačku bude možné bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, avšak len do vzdialenosti tisíc metrov od domu.

LUČENEC. Počas víkendu 23. - 24. januára bude v Lučenci ľuďom k dispozícii 15 odberových miest, kde budú testovať na ochorenie COVID-19.

Podľa informácií, ktoré zverejnila primátorka Alexandra Pivková na sociálnej sieti, na odbery, ktoré budú zdravotnícki pracovníci vykonávať v čase od 8.00 do 20.00 hod. (naplánované sú dve prestávky: od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod.), pričom posledné odbery vykonajú o 19.44 hod, je potrebná registrácia, ktorú spustilo Mesto Lučenec na svojej oficiálnej webovej stránke.

Na zvolené odberové miesto je možné objednať sa na konkrétny dátum a čas.

"Odporúčame využiť odberové miesto, ktoré je najbližšie k vášmu bydlisku, aby bola znížená mobilita a znížilo sa tak riziko šírenia nákazy," zdôraznila primátorka.

Do pozornosti dala aj telefonické čísla: 0908 992 782, 0907 343 098, 0907 832 836, na ktorých budú ľudí na testovanie registrovať terénne sociálne pracovníčky vo štvrtok 21. 1. v čase od 8.00 do 16.00 hod, v piatok 22. 1. od 8.00 do 15.00 hod. a cez víkend 23. - 24. 1. od 8.00 do 20.00 hod.).

"Na odberové miesto, situované v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, nebude potrebná registrácia. Je však určené pre osobitné prípady" podotkla Pivková.

Odberové miesta v Lučenci nájdete počas víkendu 23. - 24. 1. na týchto mietach miestach. Je potrebná online, resp. telefonická rezervácia. (Rezerváciu termínu môžete urobiť po kliknutí na o odberové miesto. Zdroj: Mesto Lučenec)

1) Spojená škola internátna na Ulici Karola Supa 48

2) Gymnázium B. S. Timravy, Haličská č. 9

3) Mestský úrad, Novohradská ulica 1

4) Základná škola L. Novomeského na Rúbanisku II. (odberové miesto č. 1)

5) Základná škola L. Novomeského na Rúbanisku II. (odberové miesto č. 2)

6) Základná škola L. Novomeského na Rúbanisku II. (odberové miesto č. 3)

7) ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica J. Kármána 5

8) Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca, Masarykova ulica 9

9) Stredná odborná škola pedagogická, Komenského 12

10) Základná škola na Vajanského ulici 47 (odberové miesto č. 1)

11) Základná škola na Vajanského ulici 47 (odberové miesto č. 2)

12) Súkromná ZŠ s MŠ DSA, Kubínyiho námestie 6

13) Denné centrum seniorov, Parašutistov 585

14) Centrum voľného času, Ulica mieru 39

15) Kino Apollo, Novohradská ulica 6