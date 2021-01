Lučenec má šancu stať sa mestom inovácií a rozvoja

Daniel Kojnok: Čakajú nás dve rozhodujúce výzvy.

23. jan 2021 o 0:01 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Centrum rozvoja inovácií (CRI) v Lučenci sa oficiálne otváralo počas konferencie Futuregion začiatkom decembra 2019. Sídli v budove bývalej expozitúry Národnej banky a má za sebou rok existencie v čase, ktorý naše životy výrazne zmenil. Dôsledkom toho nie všetky plány zatiaľ vyšli.

Aj plánovaný ďalší ročník konferencie Futuregion sa nakoniec musel konať v online priestore.

Zakladatelia centra Danielovia Kojnokovci (otec so synom) však vidia v tejto dobe nielen straty, ale aj nové možnosti. Jednou z nich bolo oživenie ich staršieho nápadu a pretavenie ho do reálneho výsledku. Sú ním boxy, ktoré môžu uľahčiť dodávanie rôznych zásielok. O prehodnocovaní stanovených cieľov a využitia nových príležitostí sa rozhovoril najskôr Daniel Kojnok st.

„Za ten rok došlo k rozvinutiu pôvodných ideí. Vznikli sme s cieľom priniesť do Lučenca sofistikovanejšie pracovné miesta a vytvoriť perspektívu pre realizáciu zaujímavých inovatívnych projektov, ktoré by pomohli udržať mladých talentovaných ľudí v našom regióne. Regionálny rozvoj je o ľuďoch a nie je to len o budovách a cestách. Ak šikovní ľudia odídu a hlavne nebudú mať potrebu sa sem vrátiť, nebude mať kto vytvárať potrebnú zmenu v rámci hospodárskeho rozvoja Novohradu.“

Pandémia ako príležitosť