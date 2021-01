Športové NAJ M. Tannhausera: Najväčší úspech? Miesto v Slovane

Hosťom v našej rubrike bol futbalista MŠK Novohrad Lučenec.

23. jan 2021 o 9:25 Jozef Mikuš

LUČENEC/DETVA. Je rodákom z Detvy, no poznajú ho aj novohradskí fanúšikovia. Obliekal si dresy Detvy i Zvolena, časť mládežníckej kariéry prežil v Banskej Bystrici a pochváliť sa môže aj a angažmánom v doraste Slovana Bratislava.

Nejaký čas, vrátane ostatných mesiacov, strávil vo farbách MŠK Novohrad Lučenec.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol futbalista Martin Tannhauser.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejší športový zážitok asi bol, keď som ako 18-ročný dostal infekčnú chorobu a musel som pauzovať od športu skoro trištvrte roka. Takú dlhu prestávku od športu som ešte nikdy nemal. Bolo to bolo pre mňa ťažké obdobie a ešte ťažšie bolo vrátiť sa naspäť a zaradiť sa do tréningového procesu po takej dlhej dobe.

Martin Tannhauser Prezývka: Tanny Vek: 22 Hral za: MFK Detva, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Novohrad Lučenec Dosiahnuté úspechy: víťaz II. dorasteneckej ligy so Zvolenom, 2. miesto v I. dorasteneckej lige so Slovanom U19 V súčasnosti: hráč MŠK Novohrad Lučenec

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Za svoj najväčší športový úspech považujem určite prestup do ŠK Slovan Bratislava, čo bol najväčší posun v kariére.

Zažil som profesionálny futbal a prístup a spoznal som tam veľa kamarátov a hráčov, ktorí teraz hrávajú najvyššiu ligu. Bola to veľká skúsenosť a som rád, že som bol súčasťou najväčšieho klubu na Slovensku.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal a prečo?

Určite by to bol tenis, pretože sa mi ako šport veľmi páči. Odmalička som hrával tenis aj futbal, ale prišiel moment, keď som si musel vybrať iba jeden šport. Vybral som si futbal, ale tenis chodím hrávať veľmi často s kamarátmi. V partii som zatiaľ neporazený. (smiech)

Aký je váš nesplnený športový sen?

Asi každý malý futbalista sníva o pôsobení vo veľkých kluboch a ja som nebol výnimkou. Môj nesplnený sen je zahrať si v drese Manchestru United, ktorému fandím od svojich 5 rokov a sledujem všetky zápasy. Keď sa na to pozriem reálne, tak určite by som si chcel zahrať nejakú profesionálnu ligu a možno sa časom futbalom živiť, hrať pred plnými tribúnami a zažiť tú atmosféru.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Tých momentov je viac, ale asi najviac hrdý som bol, keď ma ocino brával ako malého chlapca na futbal do Banskej Bystrice a časom som sa do tímu Dukly prebojoval aj ja. Vidieť ocina šťastného, že som sa dostal do Dukly a hral som za nich, bolo pre mňa najviac. Dukla Banská Bystrica je ocinov slovenský klub číslo 1.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Aj trapasov je viac. (smiech) Najväčší sa mi stal pri jednom striedaní, keď som mal oblečený dres s iným číslom. Tiež sa mi podarilo prekopnúť bránu z troch metrov. Vtedy som sa chcel zakopať pod zem. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Najväčším vzorom v detstve pre mňa bol Arjen Robben, pretože som ľavák a on v najlepších časoch dával nádherné góly. Mám o ňom napozerané všetky videá a hrávam podobný post ako on. V súčasnosti je to určite Cristiano Ronaldo, ktorý strieľa góly ako na bežiacom páse a svojím charakterom a vytrvalosťou je pre mňa momentálne najväčším vzorom.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

To je ťažká otázka, lebo každý šport rešpektujem a vo voľnom čase si rád zahrám rozličné športy. Ak by som však nejaký musel zrušiť, asi by to bol vrh guľou. S tým som mal na vysokej škole problém a doslova som to preklínal.

Aký bol váš najkrajší zákrok alebo najlepší športový moment na ihrisku?

Najlepší športový moment bol, keď som v prvom prípravnom zápase v Slovane strelil gól a všetci spoluhráči mi gratulovali. Dlho som sa nevedel spamätať z toho, že vôbec obliekam belasý dres a nie, že ešte v tom drese aj skórujem hneď na skúške v prvom zápase. Na ten moment nezabudnem do konca života, bol to fantastický pocit.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Tých rivalov bolo vždy veľa podľa toho, v ktorom klube som pôsobil. V Dukle to bolo derby s Podbrezovou, v Slovane so Spartakom Trnava. Momentálne pôsobím v Lučenci, kde je derby s Fiľakovom a Kalinovom, ktorých sme v tejto sezóne porazili. Majú vždy svoj náboj a keď príde na štadión tisíc ľudí, tak sa vám oveľa lepšie hrá.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Je ním môj tatino, ktorý ma k futbalu priviedol a chodí na každý jeden domáci aj vonkajší zápas. Doma si každé stretnutie vždy rozoberieme a podporuje ma najviac, ako sa len dá, za čo som mu veľmi vďačný.

Keď som pôsobil v Lučenci ešte pred dvomi rokmi, tak som si veľmi sadol so Srbom Stefanom Visičom. Veľakrát sme si v zápase pomohli. Buď nahral na gól on mne, alebo skôr ja jemu. Veľa sme sa o futbale rozprávali, máme rovnaké ambície a sme v kontakte dodnes.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Keďže som Detvan, tak sú to bryndzové halušky, na ktorých si vždy veľmi pochutím. Moja mamina ich robí najlepšie na svete. A nápoj? Pomarančový džús alebo iontový nápoj.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Sám doma. Na ten sa cez Vianoce vždy teším. Nezáleží na veku, ten film si pozrie asi každý. Najradšej pozerám komédie a horory, teda ak ich mám s kým pozerať. Vo voľnom čase si rád pozriem aj nejaký seriál na Netflixe.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Kapely Imagine Dragons alebo Chainsmokers.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Knihy veľa nečítam, nie je to moja obľúbená činnosť. Ako malý chlapec som čítal všetky časti Harryho Pottera a momentálne si občas prečítam knihy o motivácii. Naposledy to bola kniha o Zlatanovi Ibrahimovičovi.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Mojou najobľúbenejšou činnosťou je spánok. Zbožňujem, keď sa môžem vyspať, koľko chcem, keď ma nikto ráno nebudí a keď nemám povinnosti. Ale tiež sa vzdelávam, pretože študujem za kondičného trénera a to, čo sa naučím, mi pomáha aj pri futbale.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Slovenskými sú Marek Hamšik a Petra Vlhová a zo zahraničných Roger Federer a tí, ktorých som už spomenul.