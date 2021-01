V Lučenci v sobotu otestovali vyše 4700 ľudí, výsledok je potešiteľný

Plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 v centre Novohradu pokračuje aj v nedeľu 24. 1.

23. jan 2021 o 21:51 Marcela Ballová

LUČENEC. Počas soboty 23. 1. otestovali v Lučenci na 16 odberových miestach 4731 ľudí.

Podľa informácií, ktoré zverejnila primátorka Alexandra Pivková na sociálnej sieti, bol výsledok dobrý, keďže len v 16 prípadoch potvrdil test pozitivitu na ochorenie COVID-19.

Súvisiaci článok V Lučenci do 14.00 hod. otestovali vyše 2700 ľudí, 8 z nich malo pozitívny výsledok Čítajte

"Miera pozitivity v meste je 0,338 %, čo je stále výborné," podotkla primátorka a pripomenula, že v Lučenci budú testovať aj v nedeľu. Záujemcom sú stále k dispozícii telefonické a online registrácie.

"V nedeľu budú odberové miesta otvorené od 8.00 do 20.00 hod. Naplánované sú dve prestávky, konkrétne od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný odber bude vykonaný o 19.44 hod.," zakončila Pivková.

Online registráciu aj čísla pre telefonickú registráciu nájdete TU.