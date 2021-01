Lučenec v dohrávke podľahol Handlovej

V útočnom zápase sa z výhry radovali hostia.

24. jan 2021 o 5:24 Jozef Mikuš

LUČENEC. Dramatický súboj o body ponúkla sobotná (23. 1.) dohrávka 14. kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi domácimi hráčmi BKM Lučenec a hosťami z MBK Baník Handlová.

Hoci sa baníci pohybujú v spodnej časti ligovej tabuľky, v zápase ukázali veľkú chuť po víťazstve. Obojstranne útočné chúťky potvrdzujú aj vyrovnané výsledky jednotlivých štvrtín.

V stretnutí sa u tímov prejavila slabšia defenzíva. Napokon sa z tesného víťazstva radovali hostia, ktorí zaznamenali prvé víťazstvo na palubovke súpera v sezóne.

Najúspešnejším strelcom lučeneckého tímu sa so 16-bodmi stal Murray-Boyles. O bod menej zaznamenal Róbert Rožánek.

BKM Lučenec odohrá najbližšie dva ligové zápasy doma. Najprv v stredu 27. januára do Areny príde Prievidza a v sobotu 30. januára znovu pricestuje Handlová.

SBL - 14. KOLO

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 91:94 (26:26, 26:24, 21:25, 18:19)

Lučenec: Murray-Boyles 16, Rób. Rožánek 15, Hawkins a Zorvan po 11, Anikienko 10 (Isby 14, Jackuliak 11, Šimon 3, Brown 0)

Handlová: Jankovič 24, Rakočevič 22, Zečevič 16, Bulatovič 3, Jašš 2 (Hlivák 12, Vicentič 9, Hawthorne 4, Mátych 2)

TH: 16/13 - 20/18, Fauly: 23 - 19, Trojky: 14 - 14, Rozhodovali: Tomašovič, Fuska, Šarišský

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Rozhodla väčšia chuť po víťazstve. Gratulujem Handlovej, ktorá predviedla výborný výkon. Dokázali nám dať 94 bodov. To, čo sme si povedali pred zápasom, že sú nebezpeční spoza oblúka, sa jednoznačne potvrdilo. Rozhodovali maličkosti, pomer striel a doskokov je približne rovnaký. Nemôžeme takto doma hrať, nedokážeme vyhrať zápasy iba útokom, my musíme v prvom rade dobre brániť.“

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Myslím si, že to bol z oboch strán veľmi útočný zápas, o čom hovorí aj výsledok. Rozhodla jednoznačne naša slabá obrana a dobrá streľba súpera. Mali sme vyhrať, bohužiaľ, sme to nezvládli. To, že je Handlová posledná v tejto súťaži neznamená nič, liga je v tejto sezóne veľmi vyrovnaná.“

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „My už nemáme čo stratiť. Sme trošku viac od play off, musíme každý zápas vyhrať. Ja si myslím, že sme potešili všetkých handlovských priaznivcov našim prekvapujúcim obrovským víťazstvom, ktoré sme si úplne zaslúžili. Pre internetových fanúšikov to bol zaujímavý zápas. Dúfam, že nás výhra posilní v mentálnej stránke, čo nám doposiaľ chýbalo. Budeme bojovať o play off do konca. Gratulujem domácim hráčom k dobrému, férovému basketbalu. Trénerovi Jankovičovi a asistentke Žirkovej prajem do konca sezóny veľa šťastia.“

Branislav Mátych, hráč Handlovej: „Do Lučenca sme prišli s jasným cieľom zvíťaziť, lebo sa nám už skracuje možnosť hrať v play off. Samozrejme, máme ešte šancu postúpiť. V kabíne sme si povedali, že vyhráme a po spoločnom výkone sme aj vyhrali. Bojovali sme so srdiečkom, darila sa nám streľba, išli sme si za svojím cieľom. Ja viem, že v Lučenci sa často nevyhráva, cesta domov bude super.“