V Ľuboreči sú radi, že za testovanie ušetrili

Pomohlo im v tom hlavne zastrešenie obcou Halič.

24. jan 2021 o 20:57 (rv)

ĽUBOREČ. Starosta Ľuboreče Marcel Šupica zverejnil náklady, ktoré mala obec so skríningovaným testovaním, ktoré sa v ich obci konalo v sobotu 23. januára. Aj vďaka tomu, že využili možnosť zastrešenia ich odberového miesta mobilným odberovým miestom (MOM) v Haliči po preplatení nákladov vládou zostanú len v miernom mínuse.

„Sľúbil som, že zverejním náklady, ktoré naša obec mala s testovaním. Názor si urobte sami, podľa mňa však čísla hovoria za všetko. Ak by sme akceptovali ponúkané riešenie a uzatvorili by sme zmluvy s lekármi, ktoré nám boli predložené, boli by sme v mínuse 1320 eur. Skutočná bilancia za prvé kolo skríningu v Ľuboreči je však len mínus 20 eur. A presne na tento veľký rozdiel sme od začiatku upozorňovali," uviedol starosta na sociálnej sieti a pridal aj grafické znázornenie vynaložených nákladov. (Viď titulná fotka.) Konkrétne náklady na testovanie sú rozpísané v nižšie priloženej grafike.

Rozpis nákladov na skríningové testovanie. (zdroj: fb. Marcel Šupica)

„Testovanie v Ľuboreči prebehlo bezproblémovo a ak to bude potrebné, na prípadné druhé kolo sme pripravení," dodal Šupica.

Viac o vzniku celej situácie sa dočítate tu:

V obci Halič, ktorá zastrešovala MOM v Ľuboreči ešte nechcú vyčísľovať náklady. Závisí to ešte od viacerých faktorov, ale predbežný odhad im ukazuje, že aj oni ušetrili.

„Je to ešte skoro, uvidíme koľko budeme platiť odvody za dobrovoľníkov a prípadne ešte nejaké dodatočné náklady, ale myslíme si, že by aj v našom prípade malo ísť o úsporu oproti ponúkanej variante zastrešenia našich odberových miest zmluvne lekármi prevádzkujúcimi existujúce MOM," dodal Udvardy.

