V Lučenci cez víkend otestovali takmer osemtisíc ľudí, pozitívnych bolo 30

Epidemiologická situácia v meste sa zlepšila.

24. jan 2021 o 22:42 Marcela Ballová

LUČENEC. Takmer osemtisíc otestovaných ľudí počas dvoch dní, zaznamenaných tridsať pozitívnych výsledkov. To je stručná bilancia celoplošného testovania v Lučenci počas víkendu 23. 1. - 24. 1.

"Miera pozitivity v meste je 0,38 %. Výsledok testovania naznačuje, že situácia v meste sa aj vďaka prísnym opatreniam, vrátane lockdownu, tiež pravidelnému dennému testovaniu, ktoré prebieha v štyroch mobilných odberových miestach situovaných v meste, zlepšuje," informovala primátorka Alexandra Pivková prostredníctvom sociálnej siete a pokračovala "verím, že sa zaradíme medzi 36 okresov na Slovensku s lepším výsledkom. Znamenalo by to, že by nás ďalšie kolo plošného testovania nemalo čakať."

V Lučenci počas víkendu otestovali 7947 ľudí.

Primátorka pripomenula aj testovanie, ktoré prebehlo v marginalizovaných rómskych komunitách. Cez rezervačný systém zaregistrovali vyše 45 obyvateľov Rapovskej križovatky. Výsledky testov boli negatívne.

Celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 prebehlo v mnohých mestách a obciach hladko aj vďaka možnosti elektronickej a telefonickej registrácie. Ľudia si mohli zarezervovať konkrétny dátum a čas, kedy sa prídu dať otestovať. Pred odberovými miestami sa tak netvorili rady, čím sa znížilo riziko šírenia nákazy.

"V Lučenci sa na víkendové skríningové testovanie zaregistrovalo 6 299 ľudí. Systém sa tak naplnil na 67,95 percenta pripravenej kapacity. Najvyššia obsadenosť registračných termínov bola na odberových miestach situovaných na základných školách L. Novomeského a Vajanského," priblížila Pivková.

Novohradčania uvítali aj možnosť telefonickej registrácie. Služby telefonického centra, ktoré mesto Lučenec zriadilo, využilo vyše 1100 ľudí.

"Najväčší nápor na naše linky zaznamenali v piatok a sobotu, kedy sme prijali 350 a 480 telefonátov," konkretizovala primátorka.

Na záver poďakovala zamestnancom mesta, zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom polície aj Ozbrojených síl SR a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh testovania v Lučenci.