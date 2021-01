FOTO+VIDEO: Tajomné oko zaváňajúce peklom

Zaujímavosť o ktorej sa toho dočítate málo.

25. jan 2021 o 19:09 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Našu výpravu za Sírnym, niekde uvedené aj Sírovým okom sme urobili na základe videa uverejneného na sociálnej sieti. Trochu s hanbou priznávame, že sme ho našli až na druhý krát. Nepozreli sme si poriadne kde sa nachádza a tak sme blúdili v jeho blízkosti bez toho aby sme ho našli, hoci je cesta k nemu jednoduchá. K tejto málo známej zaujímavosti sa dá dostať minimálne z dvoch smerov. Buď od Poltára, presnejšie od Prievranej pri Poltári, alebo od dediny Nové Hony. My sme zvolili druhú možnosť.

Ak do Nových Honov prídete od Lučenca odbočíte v nich doľava a pokračujete po asfaltovej ceste až na miesto kde končí, tam auto odporúčame nechať a vydať sa k prameňu pešo. Čaká nás púť dlhá necelé dva kilometre. Stále treba ísť po ceste, ktorá najskôr zatáča doľava a potom doprava. Po nej už rovno dôjdete na otvorené priestranstvo, naľavo sa nachádza prameň, ktorý bol pravdepodobne v minulosti aj zastrešený. Potom sa už vyberiete po poľnej ceste vedúcej popri potoku Šťavica, naľavo máte kopec na ktorom sme cestou naspäť objavili zvyšky hlineného domu, ktorý už zub času výrazne rozhlodal.

Ale späť k našej ceste. V momente keď zbadáte les, treba sa vybrať smerom doľava po jeho okraji. Sírne oko sa vám ozve skôr než ho zbadáte. Bublanie počuť v tomto tichom prostredí už s predstihom. V prípade priaznivého vetra pravdepodobne ucítite aj sírny zápach, my sme ho zacítili až v jeho blízkosti a ešte aj vtedy keď sme sa od oka vzďaľovali opačným smerom. Oko vás neohúri svojou veľkosťou. Jeho rozloha je iba niekoľko metrov. Fascinujúci je ale neustály klokot vyvierajúcej vody a hlavne aj sírny zápach. Presne takto by boli asi cítiť čerti keby existovali sme si povedali pri pohľade na bublajúcu hladinu.

Pravdepodobne unikajúce plyny majú na svedomí smrť drobných vtákov a hlodavcov, ktorých telá sa nachádzajú pri nižšom brehu. V oku sa nachádzala aj kravská lebka. Ťažko povedať či ju tam len niekto hodil, alebo sa nebodaj nejaká zatúlaná kravička stala obeťou oka.

Oko s málo informáciami a dvoma menami

O samotnom oku toho veľa na internete nenájdete. Iba krátku správu z roku 2015, keď sa žiaci VII. A zo Základnej školy na ulici Slobody 2 v Poltári vybrali na cyklovýlet. Jednou zo zastávok na ňom bola aj táto zaujímavosť.

„Našou poslednou a najvzdialenejšou zastávkou, zároveň však aj najzáhadnejšou, bolo tzv. „Sírové oko“ (N 48° 23.064’ E 19° 48.532’). Jedná sa o akýsi prírodný úkaz, o ktorom sme aj napriek našej veľkej snahe nič nezistili. Z domácich obyvateľov o ňom ešte veľa ľudí vôbec nepočulo," napísali žiaci na stránku školy.

Druhou zmienkou je príspevok českého turistu, ktorý ho označil ako "Sírové oko u Poltáru". O tomto úkaze pre stránku dusekarpat.cz napísal (prinášame jeho preklad):

„Sírové oko (tiež Sírne oko) je magický prírodný úkaz v Poltárské pahorkatine. Nachádza sa na okraji lesíka medzi osadou Prievrana a obcou Nové Hony. Jedná sa o prameň (možno dôsledok umelého vrtu), z ktorého neustále vyviera kalná tekutina nahnedlej farby, nikam neodteká a opäť sa norí do hlbín. Všetko je sprevádzané hlasitým bublaním a silným zápachom. Napriek tomu, že ide o veľkú zaujímavosť, o Sírovom oku nevie ani mnoho ľudí z blízkeho okolia. V okolí sa vyskytujú ďalšie sírne minerálne pramene, tu nazývané šťavica."

To sú všetky dostupné informácie, ktoré sme našli. Zaujímavosťou je, že vyšla aj turistická zberateľská nálepka z edície Wander card, kde je tento úkaz označený ako Sírne oko pri Poltári a píše sa o ňom ako o žriedle hlasito zurčiacej vody so silným sírnym zápachom vtekajúcej späť do hlbín.

Takže ťažko s určitosťou povedať, ktorý názov vlastne uznať ako oficiálny a tiež kedy sa táto "vodná brána do pekla" objavila. Jedno je isté, že je vhodným miestom na výlet (Na jar možno aj cyklovýlet), lebo aj okolie "pekelného oka" ponúka našim očiam príjemné pohľady.

Ešte jeden tip ako nájsť sírne oko, ak by sa vám náš popis zdal nedostatočný. Stačí si dať do google maps Prievranu, alebo Nové Hony a v satelitnej verzii je v ich blízkosti naozaj presne označený bod, kde sa nachádza v tomto prípade "Sulfur eye".

Možný pôvod Sírneho oka Tento prameň som nikdy nenavštívil, preto moja odpoveď vychádza len zo skúsenosti s inými prameňmi. Podľa opisu sa jedna o sírny prameň, ktorých je na Slovensku veľmi veľa. Sú buď spojené s vývermi minerálnych prameňov, a tie vody potom smrdia ako pokazene vajcia (preto sa volajú na východnom Slovensku "vajcovka"), alebo sú spojené s tvorbou travertínovych kôp, napr. na Sivej Brade (pri Levoči), alebo v Stankovciach (pri Ružomberku). Prítomnosť sírovodíka svedčí o tom, že podzemné vody pretekajú cez horniny obsahujúce minerály so sírou (pyrit, sadrovec). V dôsledku rozpúšťania týchto minerálov vzniká sírovodík. Druhý možný jav je spojený s vulkanickou činnosťou, ktorá na Slovensku doznela len nedávno. Po tektonických zlomoch sa potom plyn dostáva na povrch. Sírovodík je jedovatý plyn, preto sa pri výveroch nachádzajú uhynuté bezstavovce a drobné cicavce. Väčšie živočíchy by mohli uhynúť, iba ak by sa jednalo o veľké množstvá uvoľneného plynu. Odpoveď, ktorú dostal náš čitateľ od Radovan Kyšku-Pipíka, vedúceho Geologického odboru Ústavu vied o Zemi, Slovenskej akadémie vied keď sa pýtal na pôvod tohto úkazu.