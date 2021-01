Tomáš Veszelka predčasne ukončil halovú sezónu

Rodák z Lučenca podstúpil operáciu kolena.

26. jan 2021 o 11:23 Jozef Mikuš

LUČENEC. Trojskokan Tomáš Veszelka musel ukončiť halovú sezónu 2021 predčasne. Pre dlhodobé problémy s pravým kolenom sa rozhodol podstúpiť operáciu. Tá je naplánovaná na utorok.

O predčasnom konci sezóny rodáka z Lučenca informoval Slovenský atletický zväz na svojom webe.

"Po nedávnom návrate zo sústredenia na Tenerife absolvoval Tomáš v Prahe špeciálne vyšetrenie magnetickou rezonanciou s vyšším rozlíšením. Zistilo sa, že jeho kolenná šľacha, ktorá sa za normálnych okolností nedá pretrhnúť, keďže je mimoriadne silná, je na 50 percent roztrhnutá. Lekárka českej reprezentácie Karolína Bílková aj Petr Krejčí sa zhodli, že podiel na tom má aj nesprávna liečba,“ povedal Michal Škvarka, Veszelkov tréner v banskobystrickej Dukle, pre portál atletika.sk

Trojskokan z Novohradu na operáciu prikývol po konzultácii s koučom. Dôvodom je blížiaca sa olympiáda v Tokiu.

"Iná cesta neexistovala. Tomáš, aj keď sa necíti komfortne, zatne zuby a skáče cez bolesť. On je už taký. Ak by sme však teraz nič neurobili, hrozilo by mu zranenie, ktoré by ho stoplo na rok a možno aj viac. Ide však olympiáda, nemohli sme si preto dovoliť riskovať. Rozhodli sme sa pre operáciu, aby sa vrátil čo najskôr do tréningového procesu," vysvetlil Škvarka.

"Keďže Tomáš by mal mať olympiádu viac-menej istú – v kvalifikačnom renkingu už v trojskoku veľký pohyb asi nenastane – nebude musieť naháňať limit alebo nejaký výkon a do olympiády má čas dostať sa do formy. On je typ, že naňho sa to rýchlo lepí. Viem, že ak nenastanú komplikácie, mal by to stihnúť. Verím, že jeho svalová pamäť zareaguje a nebude dlho trvať, kým sa dostane do niekdajšej formy," doplnil.

Veszelka by mal po operácii pauzovať minimálne dva mesiace. Podľa Škvarku bude potom dôležité správne nastaviť návrat do tréningového zaťaženia.

"Tomáš Veszelka je finalistom deviatich vrcholných podujatí. Okrem striebra na Armádnych svetových hrách 2019 v čínskom Wu-chane bol 6. na halových ME 2019, 8. na ME 2018, 4. (2017) a 5. (2015) na ME do 23 rokov, 8. na MEJ 2013, 9. na MS 2011 do 18 rokov, 6. na EYOF 2011 v trojskoku aj diaľke a 11. na Svetovej univerziáde 2017," zhrnul Veszelkove úspechy web atletika.sk