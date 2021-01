Zmeny v MŠK Novohrad. Niektorí si už za pelikánov asi nezahrajú

Čo je nové v kabíne lučeneckého klubu? Pýtali sme sa trénera M. Kéryho.

26. jan 2021 o 13:37 Jozef Mikuš

LUČENEC. Opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, sa dotkli aj MŠK Novohrad Lučenec. Mužstvo pelikánov malo v týchto dňoch zarezávať na tréningoch aj v priateľských stretnutiach.

Pre aktuálnu situáciu sa však začiatok zimnej prípravy musel odsunúť.

„Chceli sme začať 11. januára, no keďže to padlo, mužstvu som zadal týždenný tréningový cyklus. Každý deň by mali trénovať niečo iné. Na konci týždňa sa ich pýtam, či plán splnili, a ostáva mi im len veriť.

Ozajstnou previerkou bude prvý možný spoločný tréning, kde po testoch zistím, ako pracovali,“ ozrejmil tréner MŠK Novohrad Lučenec Miroslav Kéry.

Filkorn asi odíde, otázni sú aj Brazílčania

Kedy sa však mužstvo bude môcť zísť na prvom spoločnom tréningu, je zatiaľ otázne.

„Myslím, že na jar sa nebude hrať. Podľa mňa stav na Slovensku nedovolí dohratie súťaží a pravdepodobne sa zopakuje scenár z vlaňajška. Liga sa anuluje, nedôjde k reorganizácii a ani sa nevyhlási jedenástka roka. Ak sa situácia do jesene ustáli, tak snáď začneme nový ročník,“ zamyslel sa lučenecký lodivod.

