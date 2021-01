Podľa skríningu je covidom najmenej zamorený okres Veľký Krtíš, Poltár sa ocitol v červenej zóne

Najdôležitejšie zmeny od 27. januára:

Negatívny výsledok testu bude potrebný pri vychádzke do prírody či individuálnom športe. Tiež bude nutný pri ceste do práce.

Preukázať ním sa bude potrebné aj v prípade ciest na benzínku, do čistiarne odevov, do predajne novín, do banky, poisťovne, na poštu, do očnej optiky, knižnice, servisu motorových vozidiel a bicyklov, tiež do výdajní e-shopov, stanicu STK a EK, opravovne obuvi aj servisu telekomunikačnej techniky.

Negatívny výsledok testu nebude potrebný pri nákupe potravín, liekov, drogérie, návštevy lekára, zabezpečení starostlivosti o deti aj zvieratá, tiež pri nákupe krmív pre zvieratá.

Preukazovať sa ním nebude potrebné pri ceste na svadbu, krst, pohreb, policajný výsluch, súd alebo v prípade starostlivosti o blízku osobu.

Venčiť psa alebo mačku bude možné bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, avšak len do vzdialenosti tisíc metrov od domu.