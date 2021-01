Sadol si za volant a spôsobil nehodu, namerali mu vyše tri promile

Pri dopravnej nehode pred obchodom v Rimavskej Bani sa našťastie nikto nezranil.

27. jan 2021 o 12:07 (mb)

RIMAVSKÁ BAŇA. Posilnil sa alkoholom a vyrazil na cesty. Opitý 44-ročný vodič Škody Felicia spôsobil v pondelok 25. 1., krátko pred 7.00 hod., nehodu v Rimavskej Bani. Pri miestnom obchode prešiel do protismeru a narazil do Škody Octavia, ktorú odhodilo do ďalšieho osobného auta.

"Nezodpovedná jazda spomínaného vodiča spôsobila komplikácie ďalším účastníkom cestnej premávky. Nehovoriac samozrejme o tom, že jazda pod vplyvom alkoholu často končí oveľa horšie. Pri tejto sa našťastie nikto nezranil," informovali ochrancovia zákona prostredníctvom sociálne siete s tým, že vodičovi pri kontrole na alkohol namerali hodnotu, ktorá v prepočte predstavuje viac ako 3,2 promile alkoholu.

"Na mieste nehody mu bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do policajnej cely. Vec bola riešená v režime superrýchleho konania," uvádzajú policajti vo svojej správe.