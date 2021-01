Tri okresy si v našom regióne testovanie nezopakujú

Vo štvrtok sa definitívne rozhodne o ďalších krokoch v boji proti pandémii.

27. jan 2021 o 19:21 SITA, (rv)

BRATISLAVA. Skríningové testovanie odhalilo viac ako 36-tisíc pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, zúčastnilo sa na ňom viac ako 2,9 milióna ľudí. Na

tlačovej konferencii to po rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Skríningové testovanie, uskutočnené od 18. do 26. januára, odhalilo celkovo 36 547 prípadov nákazy. Vykonaných bolo 2 949 017 antigénových testov. Pozitivita obyvateľov tak dosiahla úroveň 1,24 percenta.



"Najväčším cieľom celoplošného skríningu bolo s odstupom času zistiť, aká je aktuálna situácia na Slovensku," zhodnotil premiér. Pri takmer trojmiliónovej účasti sú podľa neho výsledky vierohodné, celoplošné testovanie označil za jediný objektívny spôsob, ako zistiť reálnu situáciu. Čo sa týka poradia okresov, oproti prvotným odhadom sa zmenilo iba jemne, Bratislava a Kežmarok sa posunuli do lepšej polovice, Zvolen a Dolný Kubín opačne. Hranica rozdeľujúca okresy je

na úrovni okolo jedného percenta.



Ako doplnil minister zdravotníctva zdravotníctva Marek Krajčí, situácia na Slovensku vôbec nie je priaznivá. Poukázal najmä na fakt, že stále neklesá počet hospitalizácií a denne zomiera okolo 100 pacientov. Rozhodujúce bude podľa neho štvrtkové zasadnutie epidemiológov, ktoré by malo stanoviť, ako bude Slovensko

postupovať ďalej. Podľa Krajčího sa odborníci aktuálne postavili za COVID automat. "Je možné, že konzílium pristúpi aj k úpravám, zatiaľ ich však neprezradili," priblížil minister.



Stále teda podľa kompetentných platí, že by Slovensko malo na COVID automat prejsť od 8. februára. Vo štvrtok sa definitívne rozhodne o ďalších krokoch, okrem iného aj o tom, či sa v prípade škôl uvoľnia opatrenia skôr.

Väčšina odborníkov sa však vyjadrila proti tomu, aby sa od pondelka otvárali aspoň nejaké ročníky. Krajčí zároveň opakovane zdôraznil, že akékoľvek uvoľnenie znamená zhoršenie epidemiologickej situácie a malo by byť kompenzované testovaním. On aj predseda vlády vyzvali ľudí na obozretnosť a samosprávy na organizovanie ďalších testovaní.

Podľa zverejnených konečných výsledkoch skríningového testovania sa opätovné testovanie v našom regióne neuskutoční v okresoch Lučenec(pozitivita 0,65%, Rimavská Sobota (0,71%) a Veľký Krtíš, kde bola pozitivita nižšia než jedno percento.

Testovanie by si mal zopakovať okres Poltár (1,33%), Revúca(2,23%) či Detva(1,11%).