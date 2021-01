Prievidza nemala v Lučenci šancu. BKM už bez Isbyho

Novohradskí basketbalisti vyhrali v 23. kole SBL.

28. jan 2021 o 7:51 Jozef Mikuš

LUČENEC. Jednoznačné víťazstvo prinieslo stredajšie (27. 1.) 23. kolo Slovenskej basketbalovej ligy pre domáci Lučenec. Zverenci trénera Petra Jankoviča a asistentky Zuzany Žirkovej sa na svojej pôde postavili proti Prievidžanom.

Domáca lavička bola užšia o jedného hráča. V lučeneckom mančafte skončil DeAngelo Isby. Ten sa do BKM vrátil koncom decembra. Svoju šancu však podľa kormidelníka nevyužil.

"DeAngelo Isby bol u nás na skúške a nezvládol ju tak, ako sme chceli. Nedoniesol to, čo sme od neho očakávali, a tak musel odísť," ozrejmil Jankovič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stredajšie stretnutie režírovali domáci. Dobrý vstup Novohradčanov do zápasu sa rýchlo odrazil aj na výsledkovej tabuli. Hostia na energických domácich nestačili a rozdiel v skóre sa postupne zvyšoval.

Pohodlný náskok umožnil domácemu koučovi väčšiu rotáciu hráčov a na palubovku sa tak dostali aj mladíci Grenda, Richard Rožánek či Siládi.

BKM Lučenec napokon Prievidzu zdolal hladko výsledkom 103:75. Najúspešnejším strelcom domácich sa stal 30-bodový Murray-Boyles.

Jankovičovi zverenci sú už mysľou pri sobotnom (30. 1.) stretnutí, v ktorom doma znovu privítajú Handlovú. Tá v nedávnej dohrávke 14. kola nad BKM zvíťazila 94:91.

SBL - 23. KOLO

BKM Lučenec - BC Prievidza 103:75 (22:18, 25:20, 33:16, 23:21)

Lučenec: Murray-Boyles 30, Rób. Rožánek 16, Anikienko 8, Hawkins 7, Zorvan 6 (Jackuliak 15, Šimon 13, Brown 8, Grenda, Rich. Rožánek a Siládi 0)

Prievidza: Majerčák 16, Vašl 14, Louiserre 12, Bjeletič 10, Robertin 6 (Sitton 11, Pasovský 4, Lukáč 2, Bakoš, Kielar a Matuška 0)

TH: 9/6 - 21/17, Fauly: 20 - 17, Trojky: 13 - 6, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Kurpaš

Čítajte aj Tréner FTC Bari o posilách: Nepozeráme sa do zahraničia Čítajte

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Mali sme v zápase energiu a veľmi dobre sme vstúpili do duelu. Postupne sme si vytvorili náskok, prvý polčas sme vyhrali rozdielom deviatich bodov. Aj po prestávke sme mali výborný vstup, v podstate sme vedenie natiahli o 30 bodov a rozhodli tak o zápase. Teší ma, že sa aj mladí hráči dostali do hry. DeAngelo Isby bol u nás na skúške a skúšku nezvládol tak, ako sme chceli. Nedoniesol to, čo sme od neho očakávali, a tak musel odísť.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Tréner mi dal v zápase viac príležitostí, za čo mu ďakujem. Verím, že som ho nesklamal. V zápase sme bojovali, hrali tímovo, dobre bránili a darilo sa nám strelecké zakončenie nielen z diaľky, ale aj spod koša. Takto musíme hrávať domáce zápasy.“

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: „Bohužiaľ, keď sme si mysleli po domácej prehre so Svitom, že taký zápas už nepríde, tak sme po tomto výkone späť nohami na zemi. Nesmie sa nám stávať, že v prvej štvrtine nám dá Murray-Boyles možno 19 bodov. Vôbec sme ho nevedeli zastaviť. Nepodali sme dobrý výkon. Niektorí hráči ako keby do Lučenca ani neprišli, nespoznával som ich. Sme na šiestej priečke a nič sme nedokázali. Musíme sa vrátiť do tréningu, analyzovať veci a potom uvidíme. Keď nám nesedí viac hrať a menej trénovať, tak sa to bude musieť zmeniť. Budeme viac trénovať.“

Matej Majerčák, hráč Prievidze: „Do každého zápasu nastupujeme s cieľom vyhrať a Lučenec nebol výnimkou. Vedeli sme o súperovi, že majú kvalitných strelcov a keď sú voľní, tak to na palubovke aj potvrdili. To sa nám potvrdilo. Nevracali sme sa do obrany, nešla nám streľba. V dueli sme vyhoreli. Musíme si vstúpiť do svedomia a predviesť lepší výkon, lebo v našej lige takouto hrou nemôžeme nikoho poraziť."

Ostatné stredajšie výsledky: 13. KOLO - Iskra Svit - Inter Bratislava 89:94 (24:30, 20:13, 17:21, 28:30).