V Poltári sa cez víkend bude testovať na dvoch odberných miestach

Druhé kolo plošného testovania sa v Poltári uskutoční od 30. a 31. januára.

29. jan 2021 o 14:35 TASR

POLTÁR. Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Poltári sa uskutoční počas víkendu 30. a 31. januára. V meste bude testovanie zabezpečené v čase od 7.00 do 19.00 h s prestávkou od 12.00 do 12.45 h a od 17.00 do 17.30 h. Samospráva o tom obyvateľov informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Záujemcovia sa môžu prísť cez víkend otestovať do telocvične pri Základnej škole na Ulici slobody a do areálu TJ Sklotatran Poltár.

"Dovtedy môžete využiť existujúce mobilné odberné miesto, v hasičskom dvore," upozorňuje mesto s tým, že toto miesto je k dispozícii v piatok v čase od 15.00 do 19.00 h.

Podľa informácií zo stránky ministerstva vnútra sa okres Poltár s 1,33-percentnou pozitivitou ocitol v skupine tých okresov, ktoré čaká aj druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19.