Športové NAJ: Najväčší trapas? Inkasovaný gól z polovice ihriska, smeje sa brankár Bajzík

Hosťom v našej rubrike bol futbalový brankár Tomáš Bajzík.

29. jan 2021 o 14:10 Jozef Mikuš

LUČENEC. Začínal v LAFC Lučenec a chvíľu chytal za Divín. Odtiaľ sa vrátil do rodného Lučenca, kde bol brankárskou dvojkou tamojšieho MŠK Novohrad. V lete 2019 zmenil klubovú príslušnosť a odvtedy oblieka žlto-modrý dres FTC Fiľakovo.

Hosťom v rubrike Športové NAJ bol futbalový brankár Tomáš Bajzík.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejším zážitkom bolo zranenie kolena. Roztrhol sa mi predný krížny väz. V súčasnosti sa z tohto zranenia dávam dokopy.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Článok pokračuje pod video reklamou

V prvom rade to, že som začal športovať a mohol som spoznať mnoho skvelých ľudí, za čo aj im ďakujem. Tiež si cením postup do druhej ligy v staršom doraste a aj titul jesenného majstra v mužskej Tipos III. lige Stred.

Tomáš Bajzík Prezývka: Bajzo Vek: 28 Hral za: LAFC Lučenec, FC Slovan Divín, MŠK Novohrad Lučenec, FTC Fiľakovo Dosiahnuté úspechy: postup do druhej ligy v staršom doraste, výhra na medzinárodnom turnaji v Pápe, 1. miesto v jesennej časti Tipos III. ligy Stred V súčasnosti: brankár FTC Fiľakovo, dáva sa dokopy po zranení kolena

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal, a prečo?

Zrejme by som si vybral hokej. Odmalička som hokejové zápasy sledoval v televízii a sledujem ich aj dnes.

Aký je váš nesplnený športový sen?

To je ťažká otázka. Ale asi možnosť zahrať si najvyššiu slovenskú futbalovú ligu.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Už som to spomenul. Bol to moment, keď sme s mužstvom MŠK Novohrad Lučenec vyhrali jesennú časť Tipos III. ligy Stred v sezóne 2017/18.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Tých je naozaj dosť. (smiech) No ten najväčší je asi inkasovaný gól, ktorý padol až z polovice ihriska. Bohužiaľ. (smiech)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tréner FTC Bari o posilách: Nepozeráme sa do zahraničia Čítajte

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Bolo ich viac, ale určite tým najväčším bol slávny brankár Gianluigi Buffon.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne, ktorý šport nemáte rád?

Určite by som žiadny nezrušil. Každý šport je v niečom výnimočný.

Aký bol váš najkrajší zákrok alebo najlepší športový moment na ihrisku?

To by museli povedať druhí. Ja osobne však považujem každý moment na ihrisku za ten najlepší. Nedokázal by som si vybrať jeden.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Každé mužstvo, proti ktorému som stál na opačnej strane ihriska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zmeny v MŠK Novohrad. Niektorí si už za pelikánov asi nezahrajú Čítajte

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Je ich dosť. Určite však musím spomenúť kamarátov z ihriska aj mimo neho Michala Kovaniča, Andyho Kamendyho a Patrika Husanika.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Rád si pochutím na ryži s kuracím mäsom a vyprážanom syre. A nápoj? Minerálka.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Filmov je viac, ťažko vybrať jeden. Spomedzi seriálov mám najradšej Teóriu veľkého tresku.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Obľúbeného speváka ani kapelu nemám a obľúbených žánrov je viac. Rád počúvam electronic dance, pop či rap.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Športové NAJ M. Tannhausera: Najväčší úspech? Miesto v Slovane Čítajte

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Rád si prečítam biografie rôznych športovcov.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Najradšej športujem, ale mám rád aj dobrý spánok. (smiech)

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Zo slovenských mám najradšej futbalistu Mareka Hamšika a zo zahraničných basketbalistu LeBrona Jamesa.