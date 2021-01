V meste kontrolujú prevádzky, niektoré vraj začali otvárať „načierno“

Samospráva bude každého majiteľa prevádzky, ktorý poruší zákaz, nahlasovať na RÚVZ v Lučenci.

30. jan 2021 o 19:21 (mb)

FIĽAKOVO. Vo Fiľakove zaviedli kontroly zamerané na prevádzky, ktoré majú porušovať obmedzenia, platiace v rámci protiepidemických opatrení v celej krajine.

Mesto o tom informuje na svoje webovej stránke aj na sociálnej sieti.

"V posledných týždňoch sa čoraz častejšie objavujú informácie, že niektorí majitelia fiľakovských prevádzok začali „načierno“ otvárať svoje prevádzky a klientom poskytujú služby „za zatvorenými dverami“. Upovedomujeme preto, že dnešným dňom (poznámka redakcie: 25. 1.) začneme pravidelné kontroly všetkých prevádzok a porušenie zákazu budeme bezodkladne nahlasovať na RÚVZ v Lučenci, ktoré má právomoc uložiť za takéto konanie prísne sankcie," zverejnila samospráva a zdôrazňuje, že zatvorenie prevádzok nenariadilo mesto.

"Je to vládne rozhodnutie, avšak ako samospráva sme nútení mať dodržiavanie nariadení pod dohľadom. Chápeme, že situácia je pre všetkých náročná a všetci by sme boli najradšej, keby sa život opäť vrátil do normálu. Epidemiologická situácia je ale naďalej veľmi vážna a musíme sa správať zodpovedne a chrániť zdravie a životy nás všetkých," píše sa v správe mesta.