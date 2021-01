Lučenec doma tesne zdolal Handlovú

BKM oplatil baníkom prehru spred týždňa.

31. jan 2021 o 7:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. Hráči BKM uspeli v 28. kole SBL. Novohradčania doma privítali súpera z Handlovej, ktorý im pred týždňom v dohrávke uštedril prehru.

Silná motivácia domácich sa ukázala na začiatku zápasu, keď prvú štvrtinu jasne vyhrali. Ďalší priebeh hry už toľko radosti pre Lučenec nepriniesol.

Handlová sa dokázala vrátiť do hry a úspešne sťahovala náskok domácich. Záver zápasu priniesol dramatický boj o víťazstvo, v ktorom napokon uspel Lučenec a tesne vyhral 95:91.

V domácom drese opäť bodovo dominoval Murray-Boyles, ktorý si do štatistík pripísal 25 bodov.

V 29. kole si Lučenec doma zahrá proti Svitu (3. 2.).

SBL - 28. KOLO

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 95:91 (35:16, 20:22, 14:25, 26:28)

Lučenec: Murray-Boyles 25, Rób. Rožánek 17, Hawkins 15, Anikienko 11, Zorvan 9 (Brown 10, Jackuliak 5, Šimon 3)

Handlová: Zečevič 25, Jašš 24, Bulatovič 19, Hawthorne 6, Jankovič 0 (Hlivák 12, Vicentič 5, Dolník 0)

TH: 28/18 - 14/11, Fauly: 16 - 20, Trojky: 13 - 10, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Gacík

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Nad Handlovou sa nám vyhrávalo veľmi ťažko. Bol to podobný zápas, ako minulý týždeň. Mali sme výborný vstup do stretnutia, s veľkou energiou a chcením. Následne sme si mysleli, že sa zápas vyhrá sám. Nie som stotožnený s niektorými výkonmi a vecami, profesionálni hráči nedokážu rešpektovať základné pravidlá, ako je komunikácia v obrane. Myslím, že v tomto zápase môžeme byť radi iba za to, že máme dva body, za nič iné.“

James Murray-Boyles, hráč Lučenca: „Som šťastný, že sme vyhrali. Nie som však spokojný s tým, ako sme vyhrali. Dovolili sme im, aby sa vrátili do hry. S tým spokojní nie sme a musíme na tom určite popracovať. Snažím sa hrať agresívne a dodať mojou hrou tímu čo najviac energie, aby sme dosiahli čo najlepšie postavenie v tabuľke.“

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: „Úvod zápasu sme mali veľmi zlý. Prvú štvrtinu sme prehrali o 20 bodov, katastrofa. Neskôr sme sa pozbierali, bojovali až do záveru zápasu a neboli sme ďaleko od predĺženia. Mali sme tesne pred koncom poslednú strelu, ale Marek Jašš nepremenil. Odohral vynikajúci zápas, aj keď mu nepadlo, ja verím, že mu padne v dôležitom priamom zápase so súperom o play off. Na to, ako sme vyzerali v úvode zápasu, sme napokon duel zdramatizovali a ukázali našim fanúšikom, že basketbal vieme hrať. Opäť sa nám podarilo urobiť veľmi dobrý zápas. Lučencu gratulujem k víťazstvu.“

Marek Jašš, hráč Handlovej: „V záverečných sekundách zápasu som si myslel, že môj strelecký pokus za dva body bude úspešný. Bohužiaľ, nepadlo mi to, taký je basketbal. Náš duel sme prehrali už v prvej štvrtine, ktorú Lučenec vyhral 35:16. Škoda, hrať sme začali až neskôr, zostali sme tesne pred predĺžením. Zápas si určite rozoberieme s chalanmi a s trénerom.“

Ostatné výsledky 28. kola: Inter Bratislava - BC Prievidza 88:64 (22:19, 20:11, 20:14, 26:20).