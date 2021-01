Na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v rimavskosobotskej nemocnici sa môžu hlásiť aj náhradníci

Náhradníkmi môžu byť aj ľudia bez ohľadu na vek, avšak trpiaci závažným ochorením, ktoré významne zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia Covid-19.

31. jan 2021 o 19:18 (mb)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Termíny na očkovanie proti ochoreniu Covid-19, zatiaľ len pre konkrétne definované skupiny v zmysle národnej očkovacej stratégie, sú v rimavskosobotskej nemocnici k dispozícii už od pondelka 25. januára.

Podľa informácií, ktoré sieť nemocníc Svet zdravia zverejnila na svojej webovej stránke, sa môžu na vakcináciu prihlásiť aj seniori nad 65 rokov a tiež ľudia so závažnou chorobou, ktorá významne zvyšuje riziko závažného priebehu ochorenia Covid-19 bez ohľadu na vek.

"Môžu tak urobiť telefonicky na čísle: +421 918 969 985 alebo emailom na adrese nahradnik.rs@svetzdravia.com a to počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16.00 hod. Následne budú zaradení do zoznamu náhradníkov. To znamená, že v prípade, ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme kontaktovať osoby práve z tohto zoznamu náhradníkov," uvádza nemocnica na svojej internetovej stránke.

V areáli rimavskosobotskej nemocnice sú vakcinačné centrá I a II situované v pavilóne A (vstup cez bočné dvere vedľa hlavného vchodu). V prevádzke sú počas pracovných dní od 9.00 do 15.30 hod., pričom od 12.00 do 12.45 hod. je obedňajšia prestávka.