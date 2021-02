Neobvyklý nápad na sprísnenie zákazu vychádzania by aj z nášho regiónu spravil druhé Grécko

Vicepremiérka Remišová sa proti tomu ohradila, vadia jej aj pravidlá tzv. COVID automatu

1. feb 2021 o 22:40 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Zákaz vychádzania by sa mohol ešte sprísniť. Ako pred rokovaním vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ. Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať. Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas. Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície.



Minister zdravotníctva zatiaľ nespresnil, ako by systém so zasielaním SMS správ fungoval. Aj po rokovaní vlády podotkol, že ide o jeden z možných variantov. Tento systém podľa neho celkom dobre fungoval v Grécku. V prípade, že sa o tejto možnosti rozhodne, Slovensko sa podľa Krajčího určite bude inšpirovať gréckym modelom.



"Momentálne je situácia vážna v tom, že zákaz vychádzania máme, relatívne veľmi striktný, napriek tomu pravdepodobne prevalencia britského variantu je veľmi vysoká," povedal minister. Dodal, že v pondelok prikázal Úradu verejného

zdravotníctva, aby okamžite začal so skríningom všetkých PCR

testov, ktoré k nim prichádzajú, novými testami.

"Aby sme vedeli potvrdiť, kde je problém a zdá sa, že problém tu naozaj máme," uzavrel Krajčí.

Vicepremiérka Remišová oponuje, vadí jej aj možnosť vypnutia ekonomiky

Všetky rozhodnutia súvisiace s predĺžením núdzového stavu od 8. februára zo strany vlády musia byť založené na rozhodnutiach odborníkov a vedcov.

Vyhlásila to dnes po rokovaní vlády vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že samosprávy by mali dostať informácie o nutnosti testovania občanov minimálne sedem dní dopredu, aby mali čas sa pripraviť. Podľa nej momentálne, pri zvládaní

aktuálnej kritickej pandemickej situácie, je spolupráca medzi samosprávami a štátom kľúčová.

Zároveň pripomenula potrebu prehodnotenia takzvaného COVID automatu, ktorý je v súčasnosti neaktuálny, a to aj pre šírenie britskej mutácie koronavírusu.



"V COVID automate máme čiernu fázu, o ktorej nikto nepredpokladal, že by platila v celej krajine. Ak sa zapne čierna fáza teraz, tak by mali byť zatvorené všetky podniky okrem kritickej infraštruktúry. Takéto opatrenie nie je v žiadnej inej krajine. Preto treba hovoriť o tom, či je reálne vôbec mať v automate čiernu fázu, kedy zatvárame a vypíname celú krajinu," upozornila Remišová s tým, že o tom majú diskutovať najprv odborníci a až následne politici.

Osobne si nevie predstaviť, že by bola vypnutá celá ekonomika, keď už teraz sú ekonomické škody veľké. "Ak zavrieme ekonomiku, tak zničíme krajinu. Mnohí malí podnikatelia a živnostníci už teraz doslova nemajú čo do úst," dodala Remišová.



Podľa Remišovej je aktuálne dosť priestoru na sprísnenie podmienok, ktoré by zabránili šíreniu koronavírusu. Vie si predstaviť, že by respirátory dostali zadarmo starší a zdravotne zraniteľní ľudia a prípadne tí, ktorí boli pozitívne testovaní. Podobne by mohli ľudia povinne nosiť respirátory v zatvorených priestoroch.

Je však proti nápadu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby ľudia posielali

SMS správy v prípade, ak by chceli porušiť zákaz vychádzania. Na strane druhej by bolo vhodné podľa nej prehodnotiť podmienky fungovania škôl, keďže v tomto sú

opatrenia prísnejšie ako v prípade podnikov.

"Treba sa pozerať aj na spoločenské priority a na spoločenské škody," podotkla Remišová.