Župa má plán na rýchle a efektívne očkovanie, spustila prípravu vakcinačných centier, vrátane Novohradu a Gemera

Ondrej Lunter, vicežupan: Hráme o každý jeden deň. Pretože každý jeden deň zatvorenej ekonomiky nás stojí 20 miliónov eur.

1. feb 2021 o 13:08 Marcela Ballová

LUČENEC. Plán rýchleho a efektívneho očkovania, ktorý ešte v polovici januára predstavil vicežupan Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, získava reálne kontúry.

Aktuálne župa už hovorí o konkrétnych číslach a miestach. Samosprávy túto aktivitu vítajú. Teraz je na ťahu štát.

„Sme pripravení, potrebujeme len zelenú od rezortu zdravotníctva pre náš plán a doriešenie systému registrácie záujemcov o očkovanie,“ vyjadrili sa na pondelkovom (1. 2.) tlačovom brífingu zástupcovia BBSK aj primátori miest.

„Cieľom kraja je v prvej vlne sprevádzkovať očkovacie centrum s kapacitou aspoň

“ Len týchto desať miest navýši dnešnú očkovaciu kapacitu v kraji minimálne o 5000 ľudí denne. Očkovanie bude zároveň bližšie ku všetkým záujemcom, ktorí tak nebudú musieť podstupovať zbytočné riziko pri cestovaní a zhromažďovaní sa v čakárňach. Dnes sa v kraji totiž očkuje len na šiestich miestach, každé z nich v priemere denne vybaví 250 záujemcov. „ Ondrej Lunter, vicežupan BBSK

500 ľudí denne v každom spádovom okresnom meste. V ďalších obdobiach majú prísť na rad zvyšné mestá v kraji. V tejto chvíli prejavili záujem o zriadenie očkovacieho centra okrem spádových okresných miest aj mestá Hriňová, Fiľakovo, Jelšava, Hnúšťa a Tornaľa,“ informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK

„Tak, ako vláde pomáhajú samosprávy s testovaním, rovnako vláda bez nás nezvládne očkovanie. A ak zvládne, tak oveľa pomalšie a komplikovanejšie. Rozhodli sme sa preto priložiť ruku k dielu. V piatok Európska lieková agentúra schválila použitie ďalšej vakcíny, od spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, čo by malo znamenať, že prísun vakcín sa v najbližších týždňoch významne zrýchli. Náš cieľ je jasný - nezostať zaskočení a urobiť všetko pre to, aby proces očkovania prebiehal hladko, ale najmä rýchlo,“ zdôraznil vicežupan s tým, že župa už v spolupráci s regionálnymi samosprávami vytypovala desiatku konkrétnych miest pre zaradenie do očkovacích centier.

„Tento týždeň prebehnú ich obhliadky. Aktuálne už prebiehajú prípravné práce ohľadom vybavenie priestorov tak, aby spĺňali požadovaný štandard očkovacieho centra. Vakcinácia by mala prebiehať v športových halách, telocvičniach či kultúrnych strediskách, ktoré spĺňajú priestorové požiadavky, vrátane požiadavky na oddelený vchod a východ.

Podľa slov Ondreja Luntera je reálne sprevádzkovanie takýchto očkovacích centier, keď si ich vhodnosť župa potvrdí so zástupcami z radov lekárov aj odbornej verejnosti priamo na mieste, do konca februára.

„Hráme o každý jeden deň. Pretože každý jeden deň, keď deti nie sú v školách je zbytočný, každý jeden deň zatvorenej ekonomiky nás stojí 20 miliónov eur a každý jeden zbytočne stratený život je tragédiou, ktorej chceme zabrániť,“ doplnil podpredseda BBSK.

Zároveň konkretizoval, že kraj chce v prvej vlne sprevádzkovať očkovacie centrum s kapacitou aspoň 500 ľudí denne v každom spádovom meste. Neskôr majú prísť na rad ďalšie mestá v kraji.

„Mesto Hriňová urobí všetko pre zriadenie očkovacieho centra v priestoroch mestského kultúrneho strediska, aby sme predovšetkým pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva zo širokého okolia umožnili dostupnosť očkovania v primeranej vzdialenosti od miesta bydliska. Objavili sa prípady, keď niektorí seniori, ktorí chcú využiť možnosť prednostného očkovania, musia s príbuznými vycestovať za vakcínou z Podpoľania na Gemer do Rimavskej Soboty, ba dokonca do iného kraja, do Rožňavy,“ vyjadril sa primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Očkovanie ako účinný nástroj v boji s pandémiou vníma aj primátorka Lučenca Alexandra Pivková: „Jedine účinná a bezpečná vakcína nám dopomôže vrátiť sa k bežnému životu. Podávame pomocnú ruku štátu a aj na juhu Banskobystrického kraja, v Lučenci v Novohrade, sme pripravení byť maximálne súčinní, aby sme čo najrýchlejšie zaočkovali naše obyvateľstvo a zabezpečili návrat detí do škôl na všetkých stupňoch vzdelávania a prinavrátili ľuďom prácu, o ktorú prichádzajú pre zavreté prevádzky.“

Podľa primátora Žiaru nad Hronom nie je únosné, aby očkovanie zostalo len na pleciach nemocníc. „Túto krízu prekonáme spoločne len tak, že čím skôr dokážeme zaočkovať čo najväčšiu populáciu. Nemôžeme to však nechávať len čisto na nemocnice. Nemocnica v Žiari nad Hronom je spádová pre tri okresy a ak by sme išli tým tempom, akým to ide doteraz, hoci by sme mali dostatok vakcín, tak by sa táto doba len naťahovala. Preto vítam iniciatívu BBSK zriadiť očkovacie centrá,“ povedal Peter Antal.

„Vzhľadom na to, že ani po druhom kole plošného skríningu v Revúcej nám pozitivita v meste neklesá, vidíme toto ako kľúčové riešenie súčasného stavu. Sme pripravení na spoluprácu s BBSK a vítame takúto možnosť na zriadenie veľkokapacitného očkovacieho centra,” povedal primátor Revúcej Július Buchta.