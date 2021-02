Skokanská latka mesta Lučenec tento rok nebude

Dôvodom je pandémia koronavírusu.

2. feb 2021 o 8:55 Jozef Mikuš

LUČENEC. Obľúbený atletický míting, ktorý je súčasťou skokanského seriálu Jumperia, museli organizátori zrušiť. Dôvodom sú aktuálne protipandemické opatrenia.

Ktorí skokani a skokanky sa mohli predstaviť na lučeneckej pôde? Prečo sa preteky nedali preložiť na iný termín? Ako sa zrušenie podujatia odrazí na výkonnosti atlétov MAC Redox Lučenec?

Aj tieto otázky sme položili organizátorovi a predsedovi MAC Redox Lučenec Jánovi Garajovi.

Prečo sa tento rok podujatie neuskutoční?

Skokanská latka mesta Lučenec (SLML) bola naplánovaná na 12. február. Pre pretrvávajúci stav okolo Covidu-19 a prísne hygienické opatrenia pre súťažiacich a ich trénerov, respektíve divákov v hale bola podmienka na vytvorenie takzvanej bubliny. Preto sme museli podujatie zrušiť.

Nášmu rozhodnutiu tiež napomohlo zrušenie dvoch skokanských mítingov v českých mestách Hustopeče a Třinec.

Nenašli sa náhradné plány, ktoré by umožnili zorganizovanie podujatia?

Halová atletická sezóna a hlavne takéto podujatia ako SLML majú svoje fixné termíny, ktoré sa tvoria na konci predchádzajúcej sezóny. Je to preto, aby si pretekári mohli naplánovať vybrané podujatia po celej Európe.

Je to časové obmedzené zhruba na 45 dní do usporiadania halových majstrovstiev sveta alebo Európy. Tohto roku sa halový európsky šampionát v Toruni začína 4. marca. Preloženie pretekov by nemalo žiadny význam, nakoľko sa po týchto pretekoch halová sezóna končí.

Mal sa uskutočniť 24. ročník. Je to prvé prerušenie v tejto dlhoročnej tradícii, alebo sa už míting v Lučenci v minulosti vynechal?

V roku 2017 sme museli zrušiť SLML pre snehovú kalamitu. Nevedeli sme prepraviť tartanové pásy z Košíc do Lučenca, keďže Soroška bola neprejazdná.

Tento ročník mal byť bohatý na známe mená. Ktorí atléti či hostia sa mali predstaviť na lučeneckej pôde?

Keďže sa olympiáda v Tokiu preložila na tento rok, množstvo atlétov naháňa limity už v halovej sezóne.

V športovej hale Arena sme mohli vidieť svetových skokanov a skokanky, ako napríklad Talian Gianmarco Tamberi (239 cm), Ukrajinec Bogdan Bondarenko (242 cm), Sýrčan Majd Ghazal (236 cm), Bielorus Maxim Nedasakau (235 cm) a určite by nechýbala minuloročná víťazka a rekordérka SLML Maruša Černjul zo Slovinska (185 cm).

Tento rok by mala zdatné súperky v podobe Britky Morgan Lake (197 cm), Američanky Aminy Smith (192 cm), Priscilly Frederick (191 cm), súťažiacej za štát Antigua a Barbuda.

Ako sa zrušenie tohto podujatia dotkne atlétov MAC Redox Lučenec?

Tento ročník mal byť špecifický aj v tom, že sme mali pripravený celodenný skokanský program v sprievode kvalitnej hudby, veľkoplošnej obrazovky a svetelnej šou. Od 10.00 hod. mali prebiehať súťaže žiakov po juniorov a poobede hlavný program – súťaž žien a mužov.

Keďže sa zrušila aj slovenská skokanská tour, prišli naši atléti aj o možnosť vylepšiť si osobné rekordy a aj o účasť na predprograme Banskobystrickej latky. Deti prišli o neskutočný zážitok vidieť hviezdy svetovej výšky v Lučenci.

Pevne verím, že o tento zážitok ich nepripravíme v roku 2022.