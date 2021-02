Lučeneckej samospráve sa nepodarilo vysúťažiť dlhodobého dodávateľa pre verejné osvetlenie, súťaž zopakuje

V tomto roku zabezpečí údržbu verejného osvetlenia dočasný zmluvný dodávateľ.

4. feb 2021 o 10:24 SITA

LUČENEC. Mestu Lučenec sa nepodarilo nájsť v súťaži dodávateľa na poskytovanie služieb verejného obstarávateľa na 15 rokov. Verejné obstarávanie v predpokladanej hodnote viac ako 6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty vyhlásené v októbri minulého roka mesto nakoniec zrušilo, pretože nikto nedoručil ponuku. Ako plynie zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, radnica vyhlási novú nadlimitnú zákazku.



Mesto Lučenec vypísalo v decembri 2020 verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Verejné osvetlenie v meste Lučenec“ na dočasné zabezpečenie služby.

„Úspešným uchádzačom sa stal Vladislav Látka, s ktorým mesto uzatvorilo zmluvu na zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1. januára do 31. decembra, prípadne do ukončenia verejného obstarávania postupom nadlimitnej zákazky na zabezpečenie predmetnej služby, ak toto nastane skôr,“ informoval agentúru SITA Ján Šnúrik z kancelárie primátorky.



V súčasnosti mesto plánuje uskutočniť prípravné trhové konzultácie na účely prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. „Mesto požiada o radu nezávislých odborníkov, nezávislé inštitúcie a účastníkov trhu, ktorú následne použije pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania,“ objasnil Šnúrik.



Verejné osvetlenie je v súčasnosti v Lučenci v prevádzkyschopnom stave, radnica ho chce zlepšiť. „Očakávame komplexné skvalitnenie služieb v oblasti verejného osvetlenia, ako je údržba, správa, obnova so zakomponovaním smart prvkov, a tiež aj úsporu v spotrebe elektrickej energie na svetelný bod,“ doplnila vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová s tým, že účelom projektu je zosúladenie súčasného technického, technologického a prevádzkového stavu verejného osvetlenia, audit verejného osvetlenia, poskytovanie komplexnej služby svietenia verejného osvetlenia na požadovanej technickej, technologickej úrovni a prevádzkovej úrovni.