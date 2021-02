Jazda mladej posádky sa skončila nešťastne, 17-ročný vodič bez vodičáku bol opitý

Osemnásťročná spolujazdkyňa z Klenovca utrpela ťažké zranenia.

2. feb 2021 o 10:05 (mb)

KLENOVEC. Jazda tínedžera medzi Kokavou nad Rimavicou a Klenovcom vyústila do nešťastia. Dopravná nehoda nepriniesla len zdemolované auto, ale aj ťažké zranenie a mimoriadne nepríjemné zistenie. Sedemnásťročný vodič totiž nemá vodičák a bol opitý.

"Nehoda sa stala včera (1. 2.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi Kokavou nad Rimavicou a Klenovcom. Podľa doteraz zistených informácií, osobné auto VW Passat so štvorčlennou posádkou mladých ľudí šoféroval iba 17-ročný mladík, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vozidlo viedol v smere od Kokavy nad Rimavicou do Klenovca, kde tesne pre vjazdom do obce Klenovec dostal s vozidlom šmyk a jeho prednou časťou narazil do betónového premostenia odvodňovacieho mostíka. Následne zostalo auto prevrátené na boku," informovali ochrancovia zákona prostredníctvom sociálnej siete s tým, že pri nehode sa zranili aj jej účastníci.

"Ťažké zranenie utrpela 18-ročná spolujazdkyňa z Klenovca. Vodič a 15-ročná spolujazdkyňa utrpeli ľahšie zranenia. V prípade ďalšieho spolujazdca, 18-ročného Klenovčana išlo o zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie," konkretizovali policajti.

Tínedžer po nehode nafúkal vyše 1,5 promile.

Podľa informácií polície prebieha aktuálne v súvislosti s nehodou trestné stíhanie vo veci prečinu ťažkej ujmy na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.