Opatrovateľkám testujú najmä trpezlivosť

Novohradčanky stále pociťujú chaos pri zavádzaní opatrení.

2. feb 2021 o 20:26

LUČENEC. Bežní ľudia kvôli takmer rok trvajúcej pandémii koronavírusu pomaly už nevedia, aké to je opustiť hranice Slovenska. No existuje početná armáda žien i mužov, ktorí naďalej pravidelne prekračujú hranice a musia sa vyznať v stále meniacej sa situácii. Sú nimi opatrovateľky a opatrovatelia, ktorí vlani na jar zažívali zmätok panujúci pri prekročení hraníc, ale hlavne nedobrovoľné umiestňovanie do štátom zriadených karanténnych centier. Zaujímalo nás, či sa už stanovili jasné pravidlá pre túto skupinu ľudí, alebo stále musia riešiť nové a nové prekážky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslovili sme Michaelu Melichovú, majiteľku sprostredkovateľskej agentúry M-Deutsch, s. r. o., so sídlom v Hradišti, aby nám opísala, ako sa situácia vyvíjala a ako vyzerá v súčasnosti.

„Opatrovateľky sa od konca mája striedajú znovu v pravidelných dvojtýždňových turnusoch. Do polovice mája minulého roka bola pre nich situácia zlomová, kedy nemohli požiadať o výmenu, nakoľko nebola možná, a neskôr iba s podmienkou štátnej karantény, ktorú väčšina odmietala. Dnes je to znovu v staronových koľajach, za ktoré je určite každá jedna dnes vďačná,“ uviedla Melichová a dodala, že náročné obdobie prvých mesiacov pandémie bravúrne zvládli a mali veľkú motiváciu vydržať a finančne si prilepšiť vo forme bonusov, ktoré ponúkala rakúska strana a ktoré bez nejakých prieťahov aj dostali.

Situácia na hraniciach

„Podmienok vstupu na obidvoch stranách je niekoľko, no nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Akceptované sú oba druhy testov (PCR aj antigénové) v oboch krajinách. Rozdiel je len v dĺžke trvania platnosti testov. Kým pri vstupe do Rakúska nesmie byť test starší ako 72 hodín, pri vstupe na Slovensko má platnosť 14 dní. To znamená, že opatrovateľky, ktoré sa stihnú otestovať v deň odchodu do Rakúska, pri návrate na hranice do polnoci majú test stále v platnosti a nie je nutné sa testovať medzitým v Rakúsku,“ povedala majiteľka agentúry.