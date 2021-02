V Poltári netestujú, ľuďom odporúčajú okolité okresné mestá a lyžiarske stredisko

V okresnom meste aktuálne nefunguje ani jedno odberové miesto.

3. feb 2021 o 16:06 (rv)

POLTÁR. V Poltári, kde cez víkend prebiehalo druhé kolo tzv. skríningového testovania aktuálne nefunguje žiadne odberové miesto hoci okres Poltár zaradili podľa vyhlášky úradu pre verejné zdravotníctvo medzi okresy, kde by sa od dnes zamestnanci mali preukazovať negatívnymi testami. Viď odkaz nižšie.

„Okresný úrad Poltár oznamuje občanom, že momentálne v Poltári mobilné odberové miesto nefunguje. Najbližšie MOM sú uvedené v tabuľke (odkaz pod textom). Na otvorení MOM v Poltári sa pracuje," uviedla dnes samospráva na oficiálnej internetovej stránke mesta.

Ešte v pondelok samospráva zverejnila správu opačného charakteru.

„Mesto Poltár na základe žiadostí občanov otvára dňa 02.02.2021, t.j. v utorok, mobilné odberové miesto, a to v areáli TJ Sklotatran Poltár v čase od 10.00 do 18.00 hod. s prestávkou od 12.00 do 12.30 hod. Obidva vchody do areálu budú otvorené. Na testovanie sa neobjednáva."

Ostáva len dúfať, že sa samospráve v dohľadnom čase podarí odberové miesto otvoriť aby si obyvatelia nemuseli pre potrebné certifikáty či potvrdenia chodiť do okolitých okresných miest Lučenec a Rimavská Sobota, alebo na odporúčané MOM zriadené v lyžiarskom stredisku Zerrenpach Látky - Prašivá v okrese Detva.

„Počas víkendu bolo spolu otestovaných 1 864 ľudí, z toho 10 s pozitívnym výsledkom," uviedla samospráva ešte na margo výsledkov druhého kola skríningového testovania.