Mužstvo BKM premiérovo viedla Žirková. Víťazstvo si v závere uchmatol Svit

Streda ponúkla zápas 29. kola SBL medzi Lučenom a Svitom.

4. feb 2021 o 10:56 Jozef Mikuš

LUČENEC Stredajšie (3. 2.) 29. kolo Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) malo pre Lučenec trpkú príchuť. Novohradskí hráči na domácej palubovke po dramatickom zápase podľahli súperovi zo Svitu.

Domácich po prvýkrát viedla Zuzana Žirková, ktorá na trénerskom poste zastúpila Petra Jankoviča. Ten si plnil reprezentačné povinnosti. Skúsená trénerka sa tak stala prvou ženou, ktorá v našej najvyššej mužskej súťaži viedla družstvo.

Žirkovej premiéra však nemala šťastnú bodku. Pod lučeneckými košmi sa odohral dramatický a vyrovnaný zápas, ktorý sa rozhodol v závere. Lučenec nezvládol koniec stretnutia a dva body za víťazstvo si tak odniesol Svit.

BKM Lučenec sa v 30. kole SBL predstaví na palubovke Prievidze (6. 2.).

Článok pokračuje pod video reklamou

SBL - 29. KOLO

BKM Lučenec - Iskra Svit 93:98 (26:25, 24:24, 27:21, 16:28)

Lučenec: Murray-Boyles 17, Anikienko 16, Hawkins 13, Zorvan 8, Rób. Rožánek 4 (Brown 21, Jackuliak 8, Šimon 6, Rich. Rožánek 0)

Svit: Parsons 27, Mokráň 13, Andrews a Baldovský po 9, Turza 0 (Avramovič a Green po 17, Miladinovič 6, Horváth 0)

TH: 15/13 - 21/15, Fauly: 20 - 16, Trojky: 6 - 11, Rozhodovali: Zubák, Karniš, Uhrin

Zuzana Žirková, asistentka trénera Lučenca: „Koniec zápasu sme nezvládli, mali sme problém so zónovou obranou Svitu. Hráči zrazu prestali hrať a báli sa vystreliť, čo nás stálo víťazstvo. Rozhodli niektoré osobnosti v našom tíme a pár maličkostí. Na druhej strane, bol to dobrý útočný basketbal. Zápas sme napokon museli pre osobné chyby dohrávať s piatimi hráčmi."

Roydell Brown, hráč Lučenca: „Bol to pre nás náročný zápas. Svit nám nedovoľoval rýchle prechody do ofenzívy a dobre bránil. Museli sme premieňať ťažké strely. V posledných zápasoch mi začali viac dôverovať spoluhráči a tréneri, získal som tým potrebné sebavedomie v zakončovaní. Je to moja premiérová profesionálna sezóna, je preto normálne, že človek má počas sezóny lepšie aj horšie momenty. Dôležité je nestratiť sebavedomie, tvrdo pracovať a výsledky sa dostavia.“

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Žiaľ, nevyšlo nám to. Veľmi sme chceli zvíťaziť aj pre trénerku Žirkovú. Jej prítomnosť v úlohe hlavnej trénerky sme ani veľmi nevnímali, veď je stále s nami ako asistentka. Maximálne sme sa sústredili na zápas. Všetko bolo super, až na to, že sme prehrali. Musíme to napraviť najbližšie v Prievidzi.“

Róbert Ištvánik, tréner Svitu: „Myslím si, že pre nezainteresovaného diváka to bol veľmi dobrý zápas, počas celého duelu sme sa striedavo ťahali so súperom o body. Raz vyhrával Lučenec, inokedy zase my. O výsledku možno rozhodol náš prechod na zónovú obranu, čo možno rozhodilo tempo domácich. Tento risk nám vyšiel a v závere sme bojovali, za čo som chlapcom vďačný. Verím, že si výhru užijú.“

De'Sean Parsons, hráč Svitu: „Bol to naozaj výborný zápas. Víťazstvo a body sme veľmi potrebovali. Nevyhrávame zaradom všetky zápasy, ale v poslednej dobe hráme dobrý útočný basketbal. Počas zápasu som mal rýchlo problém s množstvom osobných chýb. Tretiu štvrtinu som v podstate nehral, ale práve v tej chvíli zabralo celé mužstvo. Počet bodov, ktoré som skóroval, v konečnom zúčtovaní nie je dôležitý. Dôležité je víťazstvo, ktoré bolo špeciálne, pretože mám narodeniny. V utorok oslavoval narodeniny prezident klubu, takže toto je jeho narodeninový darček od tímu.“

Ostatné výsledky 29. kola: Inter Bratislava - Spišskí Rytieri 89:84 (26:26, 23:19, 20:17, 20:22).