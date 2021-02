Tréner Kalinova Csányi: Zmeny v kádri nastanú, ale budú minimálne

V klube budú pozerať aj na finančné možnosti.

4. feb 2021 o 15:07 Jozef Mikuš

KALINOVO. Spoločná zimná príprava tento rok neprebieha ani v Kalinove. Treťoligové A mužstvo, vedené trénerom Csabom Csányim, sa muselo prispôsobiť aktuálnej pandemickej situácii a baníci tak trénujú individuálne.

„Nemôžeme sa stretávať na ihrisku ani v posilňovni, ale chlapci majú individuálne tréningové plány. Pripravujú sa, akoby sa v marci či apríli malo začať hrať. Každý týždeň hráčom posielam tréningový mikrocyklus a je len na nich, koľko z toho splnia. Trénujú pre seba, nie pre mňa,“ zhrnul tréner Csaba Csányi.

Ako pokračoval, ďalšia budúcnosť futbalovej sezóny je otázna, a preto chce, aby boli hráči pripravení aspoň po fyzickej stránke.

„Nemôžeme trénovať herné situácie v ofenzíve i defenzíve, čo je veľká škoda. Dobrá fyzička u jednotlivcov je potrebná, ale nie je to všetko. Bez kondície to nejde, ale v lese alebo v parku sa ešte nikto nenaučil hrať futbal. Musíme sa však prispôsobiť situácii a robiť to, čo nám opatrenia dovolia,“ ozrejmil Csányi.